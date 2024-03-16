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В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке
Дата публикации: 16 мар 2024
Средняя ключевая ставка по итогам 2024 года ожидается в районе 13,5-15,5%. Об этом сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Прогноз в среднем ключевой ставки составляет (по итогу года — ред.) 13,5-15,5%. И если ставка сейчас 16%, то явно такой прогноз предполагает возможность снижения», — сказал он.
Центробанк планомерно повышал ключевую ставку с июля 2023 года. В августе он поднял показатель на целых 3,5%. Последнее заседание ЦБ по этому вопросу прошло 16 февраля 2024-го — тогда он сохранил ставку на уровне 16%. Следующее заседание состоится 22 марта.
Ранее в ЦБ заявляли, что регулятор начнет понижать ставку во втором полугодии 2024-го.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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