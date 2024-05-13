Условия «Семейной ипотеки» для некоторых заемщиков хотят улучшить
Власти думают над дополнительными мерами поддержки россиян, которые оформляют «Семейную ипотеку». Эти условия могут зависеть от числа детей в семье. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
«Совершенно точно будем продлевать "Семейную ипотеку" для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», — сказал он, выступая в Госдуме.
Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить «Семейную ипотеку», действие которой завершается в июне этого года, до 2030-го. Для семей с детьми до 6 лет ставка должна остаться прежней — 6%. Для тех, у кого дети старше, условия изменятся.
Условия программы «Семейная ипотека»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
Здравствуйте. Изменится ли ставка по семейной ипотеке для семей с ребенком инвалидом после 1 июля 2024 года? Или ставка 6 процентов действует изначально до 2027 года
Эльвира Ш.здравствуйте! Актуальные сроки вы всегда можете найти на странице программы по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs/gosChildren?from=blog
Во первых подрядчики строят дорого,во вторых- большой первый взнос,пока его накопишь пройдет много лет,а потом не дадут на 30 лет,в третьих работаю в детском саду,получаю 24000,как брать ипотеку,мне так и отказали без объяснения,и в чём разница до 6 лет и старше,не понятно,моему 6 и к какой категории я отношусь не понятно,семьи с шести летними и старше детьми это же тоже семья.
Цена постройки дома 5-6 миллионов, новостройки также, ежемесячный платёж 28000, получается зарплата должна быть около 60000 тогда может и дадут, если же сделают 12% ставку получается нужно будет выплачивать 56000,значит нужно искать работу 100000.
Татьяна В.здравствуйте. Благодарим, что поделились своими рассуждениями.
вот тоже тебе равенство взяли ипотеку на вторичное жилье с двумя детьми в сельской местности где нет застройщиков , было бы справедливо хотя бы в пополам процентную ставку на вторичку урезать для семей с детьми где нет застройщика
Было бы не плохо рассмотреть вариант покупки недвижимости на вторичном рынке в тех городах, в которых нет строительства новостроек или оно минимально. Например г.Комсомольск-на-Амуре
Это правда, что с 2024 года нет необходимости процедуры уведомления о начале и завершении строительства для продажи ижс от ИП
Дмитрий Д.здравствуйте. На момент публикации ответа — да, отменено обязательное условие по уведомлениям в рамках строительства жилого дома.
Домкликздравствуйте спасибо за ответ.хочу уточнить вопрос, распространяется ли он на семейную ипотеку при покупке готового дома от ИП.
Дмитрий Д.да.