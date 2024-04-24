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При выдаче «Семейной ипотеки» в малых городах России упор хотят сделать на ИЖС

Дата публикации: 24 апр 2024
При выдаче «Семейной ипотеки» в малых городах России упор хотят сделать на ИЖС

Минфин России прорабатывает специальные условия льготной программы «Семейная ипотека» для малых городов, упор планируется сделать на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Как пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства, такие планы связаны с тем, что в этих городах строят мало многоквартирных зданий. При этом многие граждане хотят жить именно в частных домах. По словам Чебескова, ставка по программе будет не ниже 6%.

Разработать специальные условия «Семейной ипотеки» для малых городов и регионов, где строят мало домов, ранее поручил президент Владимир Путин. Он отметил, что определиться с ключевыми параметрами, в том числе с размерами первого взноса и ставкой, нужно максимально оперативно.

В то же время стало известно о планах продлить действие этой программы до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет ставка должна остаться прежней — 6%. Для тех, у кого дети старше, она изменится. На днях сообщалось о том, что власти обсуждают повышение ставки для них до 12%.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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