Как переселиться из аварийного дома
Трещины на фасаде, покосившийся фундамент, неисправные инженерные системы необязательно будут признаками аварийности. Дом может быть просто ветхим, но не угрожать жизни жильцов. Когда проживание связано с риском для людей, жилью присваивается статус «аварийного». В таком случае необходимо позаботиться о том, чтобы покинуть непригодный дом и переехать в новый, безопасный.
Проблемный жилищный фонд расселяют местные власти по региональной программе или с помощью федеральных проектов. Если дом не попал в перечень аварийных, жители могут сами инициировать процесс и добиться включения в списки на расселение. Разбираемся, как расселяют аварийные дома и как получить квартиру взамен непригодного жилья.
Что такое программа расселения из аварийного жилья
Программ для переселения из аварийного жилья существует много: это региональные проекты, которые финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. Могут быть программы на уровне муниципалитетов. Существуют также федеральные программы, которые финансово поддерживают регионы и города. Например, это одно из направлений национального проекта «Жилье и городская среда». В его паспорте говорится, что до конца 2024 года предстоит расселить 509,48 тыс. человек по всей стране, которые сейчас живут на 9 млн кв. м аварийной площади. Ориентир на 2022 год — организовать переезд 132 тыс. человек. За первый квартал этого года новое жилье получили более 70 тыс. человек. Дома для переселенцев из аварийных домов строятся за государственный счет.
Следить за ходом переселения граждан из аварийного жилья можно на сайтах стройкомплекса России и национальныепроекты.рф.
Какие дома включают в программу расселения
Сейчас идет переселение из домов, получивших статус аварийных до 2017 года.
Есть важный момент: если здание не отвечает эксплуатационным требованиям, и его называют ветхим, это недостаточное основание, чтобы признать его аварийным и непригодным для проживания. В аварийном доме деформированы или повреждены несущие конструкции, и есть риски обрушения. В отличие от ветхих, такое строение не подлежит капитальному ремонту и идет под снос.
У регионов обычно есть собственная программа переселения из аварийного дома. Многоквартирный или малоэтажный дом, признанный аварийным, включается в региональную программу. По данным за прошлый год, расселение завершили 9 регионов из 84, участвующих в проекте. В этом году они могут приступать к следующему этапу, который касается домов, признанных аварийными до 1 января 2021 года, — это 11 млн кв. м. На эти работы президент страны Владимир Путин предложил выделить 45 млрд рублей.
Что граждане получают взамен старой квартиры
Закон дает гражданам право на равноценное возмещение при признании жилья аварийным. Расселение аварийного дома в рамках региональной программы предусматривает два варианта для собственников: компенсация или новое жилье.
Новое жилье
Оно обязательно должно быть благоустроенным, равнозначным по площади, отвечающим требованиям к жилому помещению и в том же городе. О выборе района речь не идет. Но и решение о переселении в соседний населенный пункт ни один региональный чиновник самостоятельно принять не может, необходимое условие для этого — соглашение сторон и письменное согласие жильца.
Компенсация
Если жилец не готов к переезду в предлагаемое жилье, он может получить денежную компенсацию. Ее сумму рассчитывает муниципальный орган власти, исходя из рыночной стоимости с учетом аварийности дома, доли в собственности на квартиру и в общедомовом имуществе.
Чтобы компенсация оказалась достаточной для покупки нового жилья, может потребоваться судебное разбирательство. С одной стороны, есть понимание, сколько стоит помещение в доме, например, с обвалившейся крышей, — скорее всего, немного. Но сумма получается незначительной не только из-за этого: могут быть не учтены взносы за капитальный ремонт и стоимость земельного участка под домом. Плюс к этому оценка независимых экспертов часто отличается от подготовленной чиновниками.
В чем разница для собственника и нанимателя
А вот переселение граждан из аварийного дома, не включенного в региональную программу, различается для собственников и нанимателей. Собственники могут рассчитывать только на компенсацию. Если жилец занимает помещение по договору социального найма, то в рамках реализации программы расселения или вне ее ему положено равноценное по площади и количеству комнат жилье. Гражданин получает новое жилое помещение на тех же условиях социального найма.
Как узнать, признан ли дом аварийным
Информация о статусе дома находится на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ. Для этого достаточно ввести интересующий адрес в поисковую строку и нажать «ввод».
Если дом не признан аварийным, но в то же время непригоден для проживания, можно проявить инициативу и запустить процедуру по признанию аварийности. Для этого нужно обратиться в межведомственную комиссию. В нее обычно входят представители органов:
- исполнительной власти региона или местного самоуправления
- регионального жилищного надзора
- государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической безопасности
- пожарной безопасности
- экологической безопасности
- защиты прав потребителей и благополучия человека
- архитектуры и градостроительства (при необходимости)
Именно межведомственная комиссия будет определять аварийность жилого фонда.
Как признать дом аварийным
Порядок такой: прежде чем обращаться к комиссии, необходимо получить заключение независимой экспертизы о состоянии дома. Кроме заключения комиссии и экспертизы понадобятся:
- паспорт заявителя и копии паспортов всех жильцов, постоянно зарегистрированных по данному адресу
- заявление с просьбой признать квартиру непригодной для проживания
- документы, подтверждающие право владения жильем
- дополнительно: коллективное обращение жильцов с просьбой о расселении всего дома, заключение управляющей компании с описанием проблем с ЖКХ, другие подтверждения аварийности, например, фото и видео
Этот пакет документов нужно отнести в МФЦ или муниципалитет. На рассмотрение заявления у чиновников есть 30 дней. Все факты о доме проверяют и затем решают, можно в доме жить или он должен быть признан аварийным и подлежать сносу. Возможен промежуточный вариант, при котором дому положены реконструкция или капитальный ремонт.
Сроки переселения жильцов из аварийного дома
Переселение граждан из аварийного жилого дома — это долгосрочный проект для всех его участников. С одной стороны, оно регулируется графиком, зафиксированным программой, но очередь может измениться, например, если выявлена угроза обрушения дома, и тогда переселение происходит вне графика или по решению суда.
Такие дома расселяют в приоритетном порядке. Отсрочки и отставание от графика могут быть из-за нарушений сроков строительства новых домов, куда должны переехать жители непригодных для проживания квартир.