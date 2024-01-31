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В России могут появиться требования к руководителям управляющих компаний

Дата публикации: 31 янв 2024
В России могут появиться требования к руководителям управляющих компаний

Для директоров управляющих компаний в России могут разработать критерии деловой репутации. Об этом сообщил замглавы Минстроя Алексей Ересько.

«Руководить управляющими компаниями должны квалифицированные люди с незапятнанной репутацией. Наверное, в этой части мы какие-то изменения будем предпринимать», — сказал он ТАСС.

В то же время в Минстрое не рассматривают вопрос об ужесточении лицензирования управляющих компаний. По словам Ересько, ведомство думает над изменениями подходов к выдаче лицензий.

«Где-то, наоборот, пытаемся ускорить выдачу лицензии, думаем об этом, как облегчить эту процедуру», — уточнил замминистра.

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому недобросовестные учредители УК не смогут получить лицензию на управление многоквартирным домом повторно. Он вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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