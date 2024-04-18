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В России уточнили обязанности управляющих компаний после истечения договора

Дата публикации: 18 апр 2024
В России уточнили обязанности управляющих компаний после истечения договора
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Организация, у которой истек срок договора на управление многоквартирным домом, обязана выполнять свою работу до тех пор, пока не будет выбрана новая УК. Такое решение вынес Конституционный суд России.

Что послужило поводом для уточнения обязанностей УК

В 2021 году жилищно-коммунальные службы Красноярска взыскали с управляющей компании «Мир» 15,9 тыс. руб. долгов за холодное водоснабжение и водоотведение, которые поставили в дом за восемь месяцев 2019-го. При этом срок договора УК на управление зданием истек в декабре 2018 года.

Суды, которые рассматривали дело, постановили, что компания «Мир» должна продолжать исполнять обязанности, пока управление домом не примет на себя другая организация. Это в том числе касается и оплаты за коммуналку.

Какова позиция Конституционного суда по этому вопросу

Как пояснили в КС, управляющая компания приступает к своей работе с момента заключения договора и регистрации в специальном реестре. Когда срок его действия истекает, жилищная инспекция в течение пяти рабочих дней вносит изменения в реестр. Все документы, оборудование и так далее УК обязана передать новой организации в течение трех рабочих дней.

«Более детально порядок прекращения работы УК по истечении срока действия договора по управлению многоквартирным домом законодательством не урегулирован, что стало причиной формирования противоречивой судебной практики», — отмечает пресс-служба КС.

Как правило, арбитражные суды обязывают УК продолжать работу и оплачивать коммунальные ресурсы до передачи управления домом другой организации. КС согласился с такой позицией.

При этом Конституционный суд отметил, что эта обязанность ограничена по времени, поскольку у жильцов есть определенный срок для того, чтобы определиться с выбором новой УК.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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