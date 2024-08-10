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У дачников будет три года на освоение земли

Дата публикации: 10 авг 2024
У дачников будет три года на освоение земли

Собственники земель в населенных пунктах, а также владельцы садов и огородов будут обязаны подготовить участок к использованию в течение трех лет с момента покупки. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Помимо установления срока, документ вводит понятие «освоение». Под ним понимается приведение участка в пригодное для использования состояние в соответствии с его назначением. Список таких мероприятий и признаков, которые указывают на то, что землю не освоили, установит правительство.

Гражданину, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, согласно КоАП, грозит штраф 20-50 тыс. руб.

Сейчас признаки неосвоения прописаны только для сельхозземель. Это, например, когда минимум на половине участка есть сорняки и самовольные постройки, а также предметы, не связанные с ведением сельского хозяйства, но уже минимум на 20% территории.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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