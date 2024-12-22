Топ-5 регионов России, где можно насладиться настоящей зимней сказкой
Если вы планируете путешествие на январские праздники, то предлагаем отправиться в поездку по городам России, где можно встретить настоящую русскую зиму: с народными гуляньями и катанием на ледянке, зимней рыбалкой и северным сиянием, купанием в горячих источниках и уютными новогодними вечерами.
В статье рассказываем, куда можно отправиться за зимней сказкой в России, и сколько стоит посуточная аренда в популярных направлениях.
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Камчатка
Температура зимой: до —15°С
Хотите встретить 2025 год самыми первыми, то покупайте билеты на Камчатку. Этот живописный полуостров подарит вам незабываемые впечатления: прогулки вдоль Тихого океана, снежные шапки вулканов, гигантские водопады и термальные источники. Камчатка — отличное место для спокойного отдыха, поиска вдохновения и сил.
Здесь, не выезжая из столицы региона, Петропавловска-Камчатского, можно наблюдать за вулканами — самые популярные из них Авачинский, Козельский и Корякский. Всего на полуострове около 300 действующих и потухших вулканов, и многие турфирмы организовывают экскурсии к ним в пассажирской нарте за снегоходом.
Если хотите расслабиться и побыть наедине с природой, то из столицы региона рекомендуют отправиться на прогулку на Халактырский пляж с вулканическим песком. Океан не скован льдом, а прогулка вдоль чёрной береговой линии напоминает кадры из фантастических фильмов. Также обязательной к посещению выделяют Малую долину гейзеров — здесь можно понаблюдать за выбросами горячего пара из кипящих источников, и Вилючинский водопад — один из самых высоких в России: зимой он превращается в огромную ледяную глыбу.
После активных прогулок на свежем воздухе отправляйтесь к горячим термальным источникам в долине реки Паратунки. Цены на посуточную аренду квартир в курортном районе начинаются от 4 тыс. руб. за ночь, цены на гостевые дома значительно выше: 4-х комнатный дом с бассейном и мангальной зоной обойдется в 70 тыс. руб за ночь.
Как добраться: Прямой рейс из Москвы до Петропавловска-Камчатского, время в пути 8 ч 30 мин.
Якутия
Температура зимой: до —45°С
Самый холодный регион нашей страны. В столице, городе Якутске, рекомендуем посетить музей «Царство вечной мерзлоты», находящийся в леднике. Внутри можно увидеть срезы вечной мерзлоты, покататься на горках, посетить ледяной бар и отель.
В заброшенной штольне у поселка Томтор, находится Ледовая резиденция Чысхаана — якутского Деда Мороза. Встретить его можно в ледяной пещере: сказочный коридор, украшенный ледяными кристаллами и сверкающим инеем. В пещере располагаются Тронный зал и ледяной бар.
Одна из главных точек притяжения туристов — посёлок Оймякон — полюс холода с самой низкой температурой в Северном полушарии в — 67,7 °C. Здесь протекает не замерзающая даже в самые сильные морозы река Индигирка.
Многие туристы отправляются в Якутию ради Ленских столбов — гигантские скалы необычной формы, напоминающие каменный лес. В зимнее время в составе тура добираются до них прямо по замёрзшей реке Лене.
Зимой в Якутии можно выбрать и оздоровительный отдых в известных якутских источниках с термальной минеральной водой. Они работают круглогодично, а температура воды не опускается ниже 32°С даже зимой. Источники из артезианской скважины текут на морозе прямо под открытым небом, для туристов оборудованы купальни, а остановиться можно в окрестных базах отдыха.
Местные жители рекомендуют посетить горячие источники Нахот Нерюнгри, Тунгурчи и Оймякона, чтобы почувствовать контраст между сильными морозами и горячей минеральной водой.
В Нерюнгри можно снять однокомнатную квартиру от 4 тыс. руб. за ночь, а трёхкомнатная квартира обойдётся от 7 тыс. руб. за ночь.
Как добраться: Прямой рейс из Москвы в Якутск, время в пути 6 ч 30 мин. Или прямой рейс Москва-Нерюнгри, время в пути 6 ч 45 мин.
Алтай
Температура зимой: до —15°С
Именно здесь вас ждёт снежная сказка посреди гор: с одной стороны — по льду можно дойти до красивых скал, с другой — насладиться видами незамерзающей реки Катунь.
Остановиться на выходные рекомендуют вблизи реки Катуни с видом на горы, потому что именно здесь располагаются голубые незамерзающие озёра. Посмотреть окрестности можно на снегоходах, а также отправиться на экскурсию к водопадам и скалам.
Чуйский тракт — одна из самых красивых автомобильных дорог страны. Длина трассы почти 1 000 км: начинается в Новосибирской области, пересекает Алтайский край и заканчивается в Республике Алтай на границе с Монголией. Туристам рекомендуют посетить по пути главные туристические места: петроглифы Калбак-Таш, Гейзерное озеро, место слияния рек Чуи и Катуни, Алтайский Марс. Его нередко сравнивают с Красной планетой из-за большого количества пород самых разных цветов: от красных и оранжевых оттенков до фиолетовых и синих.
Если вы давно хотели освоить горные лыжи или сноуборд, то можете запланировать отдых на алтайском курорте Манжерок. Сезон открывается ещё в ноябре: развитая сеть трасс общей протяженностью около 50 км и три подъёмника. Здесь же круглый год с горы Малая Синюха организованы полёты на парапланах для отдыхающих, а для экстремалов — экскурсии на снегоходах. Уточним, для их аренды вам понадобится водительское удостоверение категории «А».
В посёлке Манжерок стоимость предложений начинается от 6 тыс. руб., самые дорогие могут стоить в районе 15 тыс. руб. за сутки.
Как добраться: Прямой рейс из Москвы до Горно-Алтайска, время в пути 4 ч 30 мин. Или прямой рейс из Москвы до Барнаула, время в пути 4 ч.
Плёс
Температура зимой: до —10°С
Именно здесь вы сможете окунуться в настоящую русскую зиму: загородная усадьба, заснеженные дома-избушки, просторы ледяной Волги, катание в упряжке на санях. В исторической части города вас ждёт активный отдых с ярмарками и уличными гуляньями, а в левитановских местах: тишина и очарование зимних пейзажей.
Зимние красоты, уют русской глубинки, медовуха с пирогами и вечерняя баня — все это вы найдёте здесь. Звучит сказочно, а ведь именно Плёс выбирают на выходные туристы, которые хотят отдохнуть по-русски.
В экопарке «Иволга» можно покататься на собачьих упряжках или надувных зимних санях, а также посетить мастерскую экопарка — из даров леса мастерят диковинные игрушки и украшения.
Плёс — место антикварного шопинга. В сувенирных магазинах на Калашной улице вы сможете отыскать уникальные изделия от местных умельцев и приобрести антикварную посуду и винтажную одежду.
Ценителям искусства предлагаем посетить картинный фонд Музея пейзажа. Здесь представлены картины одних из самых известных российских художников-пейзажистов 19-20 вв. Также в городе есть музей декоративного стекла и музей фарфора.
Остановиться можно как в небольших квартирах в русском стиле от 5 тыс. руб. за ночь, так и в уютных домиках от 12 тыс. руб. Вот такая арт-квартира Плёсская дача обойдётся в 8,5 тыс. руб за ночь, а дом в деревенском стиле с русской баней и чаном на шесть гостей в 20 тыс. руб. за ночь.
Как добраться: Прямой рейс из Москвы до Иваново, время в пути 50 мин., затем на автобусе или такси до Плёса, время в пути 1 ч.
Мурманск
Температура зимой: до —12°С
Самый крупный город за Полярным кругом, ворота в Арктику, город военных моряков. Северное сияние и заполярная природа из года в год привлекают множество туристов на новогодние праздники именно в Мурманск.
За северным сиянием лучше поехать на побережье Баренцева моря — в посёлок Териберка. Здесь можно не только наблюдать за манящим природным явлением, но и покататься на снегоходах, упряжках северных оленей и отправиться на зимнюю рыбалку.
Любители горных лыж и сноуборда приезжают в Хибинские тундры — на заснеженные склоны вокруг Кировска. По пути обязательно загляните в саамское село Ловозеро: здесь можно познакомиться с бытом коренных оленеводов Кольского полуострова и увидеть валуны с древними петроглифами в местном музее.
В последние годы в Мурманске набирает популярность и гастротуризм. Здесь вам предложат свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря, барбекю-ужин в настоящем чуме, оленину, строганину и необычные десерты и напитки из северных ягод.
Цены зависят от типа жилья, уровня комфорта и удалённости от центра. В начале-середине января однокомнатную квартиру в Мурманске можно снять от 4,5-5 тыс. рублей за сутки, а дом с гостевым коттеджем на 12 гостей недалеко от города предлагают за 16 тыс. руб за ночь.
Как добраться: Прямой рейс из Москвы в Мурманск, время в пути 2 ч 30 мин.
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