Как безопасно арендовать загородный дом на выходные или праздники
В конце года многие с предкушением ждут новогодних каникул, когда можно, наконец, отдохнуть и сменить обстановку. Популярный вид отдыха в зимний сезон — поездка в лес, за город, в уютный дом.
Чтобы не испортить себе отдых и сберечь нервы, при бронировании недвижимости важно быть внимательными. Мы спросили экспертов, что нужно проверить и учесть, чтобы арендовать дом безопасно.
Встречаются случаи мошенничества, когда дом сдают лица, не являющиеся его владельцами. Поэтому в первую очередь стоит проверить паспорт арендодателя и оригиналы документов, подтверждающих его право собственности на недвижимость.
Далее необходимо заключить договор на аренду дома и участка. Он должен содержать: паспортные данные обеих сторон, сведения о том, на каком основании участок и дом принадлежат хозяину (например, договор купли-продажи, договор дарения и пр.).
В документ должны быть внесены даты периода сдачи дома и сумма, которую арендатор обязуется выплатить, права и обязанности сторон. Часто, чтобы избежать сложностей в дальнейшем, для составления договора привлекают специалистов.
Также тщательный осмотр коттеджа позволит арендаторам избежать ненужных бытовых затруднений.
Пристальное внимание стоит уделить коммуникациям. До осмотра дома нужно попросить арендодателя включить отопление, чтобы оценить, насколько комфортно будет находиться в помещении. Если есть система теплого пола, убедитесь, что она работает. Проверьте сантехнику — наличие горячей воды и ее напор, исправность работе канализации (можно проверить слив воды в раковинах и санузлах и отсутствие неприятного запаха).
Включите во всех помещениях свет, а также попросите владельца дома предоставить справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без электричества и водоснабжения. Также проверьте работу всей электротехники и интернета.
Не покидайте после праздника дом поспешно. Важно убедиться, что все требования договора соблюдены. В случае если порядок передачи ключей и проверки владельцем коттеджа не соблюден в полном объеме, арендодатель может потребовать штраф.
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