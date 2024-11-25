Горнолыжные курорты России: во сколько обойдётся снять жильё посуточно в 2025 году
Приближается Новый год, а с ним и зимние каникулы, которые часто совмещают с отпусками. Для многих январь — время путешествий и поездок на горнолыжные курорты.
Рассказываем, куда можно поехать любителям активного зимнего отдыха в России, и сколько стоит посуточная аренда в популярных направлениях.
В статье указаны цены, свободные для брони в январе на момент подготовки публикации. Переходите по ссылкам и в сервис посуточной аренды Домклик24, выбирайте нужные вам направления и даты — и ищите лучшие предложения.
«Шерегеш»
Горнолыжный курорт «Шерегеш» с развитой инфраструктурой ежегодно набирает всё большую популярность не только среди жителей Сибири, но и Центральной России. «Шерегеш» расположен в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области.
Трассы «Шерегеша» приезжают осваивать российские лыжники и сноубордисты абсолютно разного уровня. Здесь проложено 16 спусков общей протяжённостью 40 километров и с перепадом высот от 120 до 630 метров.
«Бархатным сезоном» считается конец февраля-март. Но если хотите избежать большого скопления людей, можно выбирать весь январь после новогодних праздников. Считается, что в это время тут могут быть суровые морозы, но так далеко не каждый сезон.
Остановиться здесь можно в одноименном посёлке. Цены на посуточную аренду в январе начинаются примерно от 7-8 тыс. рублей за комнату на одну ночь. Есть апарт-отели, квартиры и отдельные домики. Например, вот такой дом на компанию из 12 человек обойдётся в 7,3 тыс. рублей за ночь. А вот этот таунхаус с четырьмя комнатами и видом на гору — в 11,5 тыс. рублей за ночь.
«Красная Поляна» и «Роза Хутор»
В Красной поляне, расположенной в Адлерском районе Сочи, три горнолыжных курорта: «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром-поляна». Все регулярно входят в топ популярных направлений среди тех, то любит кататься на лыжах, сноубордах и просто любоваться зимними пейзажами Краснодарского края. Трассы освоят и новички, и видавшие спуски разной сложности.
Вариантов, где жить, масса: в курортных поселках Красная Поляна и Эсто-Садок или на побережье — в Адлере — есть апарт-отели, сдаются студии, квартиры и домики.
Цены, конечно, разнятся: в зависимости от типа, уровня комфорта жилья и сезона. В начале-середине января однокомнатные квартиры в Красной поляне можно снять от 6-6,5 тыс. рублей за сутки. От 8 тыс. рублей за ночь можно снять уютную студию.
В посёлке Эсто-Садок комфортный номер в апарт-отеле можно забронировать за 12 тыс. рублей за сутки. Квартиру-евродушку — за 12,5 тыс. рублей.
«Домбай»
Горнолыжный курорт «Домбай» в Карачаево-Черкесии, у северного подножья Главного Кавказского хребта, привлекает туристов и любителей активного отдыха со всей страны. Общая протяженность трасс в Домбае — около 25 км. Туристов привлекает не только инфраструктура, но и уникальные ландшафты.
Остановиться здесь можно в посёлке Домбай, выбирая из квартир, гостиниц и отдельных домов.
Можно снять трёхкомнатную квартиру на компанию за 11,5 тыс. рублей за ночь. Недорогие предложения стоят в среднем 7,6 тыс. рублей. Вот такая аккуратная квартира на 8 гостей — 10 тыс. рублей за сутки. Студия, расположенная недалеко от подъёмников, сдается за 15 тыс. рублей за сутки.
«Большой Вудъявр»
«Большой Вудъявр», или Big Wood расположен в городе Кировск Мурманской области. Дойти до нижних станций подъемника можно пешком из центра города.
Общая протяженность трасс — более 30 км. Из-за особенностей рельефа трассы курорта всех уровней сложности. Для маленьких лыжников у подножия северного склона есть детский городок с ленточным подъемником, защищенным от ветра и снега.
Для тех, кто приезжает сюда кататься, есть большой выбор квартир для посуточной аренды от местных жителей. Комфортную однокомнатную квартиру рядом с Big Wood на сутки можно снять за 5,7 тыс. рублей, а вот такую двухкомнатную — за 9 тыс. рублей за ночь.
«Манжерок»
Круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай расположен у озера Манжерокского, рядом с горой Малая Синюха.
«Манжерок» — один из новых крупных курортов Сибири. Протяжённость трасс — 30 километров — для райдеров с разным уровнем подготовки. Есть сноупарк, простые и спортивные трассы.
Бюджетное жильё расположено в ближайших посёлках — Озёрное и Манжерок. По большей части это гостевые дома местных жителей. Самые недорогие варианты в Озёрном среди объявлений на Домклик24 стоят от 5,4 тыс. рублей за сутки. Есть опции подороже. Например, хозяева в Озёрном предлагают вот такой двухкомнатный дом за 9 тыс. рублей за сутки.
В посёлке Манжерок стоимость предложений начинается от 6 тыс. рублей, самые дорогие могут стоить в районе 15 тыс. рублей за сутки.
А Фан-парк Бобровый Лог в Красноярске? 15 трасс общей протяженностью 10,9 км? При этом в черте города расположен, для гостей много вариантов отдыха с катанием совместить можно)
Анна М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Манжерок, кроме горных лыж, можно просто прокатиться по Чуйскому тракту. Вокруг полно других подъемников где можно покататься. Манжерок может предложить траволатор, родельбан, открылся ресторан на вершине горы. Подъемники есть открытые и закрытые. Много предложений для детского отдыха.
Игорь Л.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Самый лучший горнолыжный курорт - ЗАО, Крылатское. Любимая Москва с самым лучшим сервисом.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.