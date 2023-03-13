Топ-10 недорогих новостроек Санкт-Петербурга в начале 2023 года: аналитика Домклик
Аналитики Домклик подготовили рейтинг самых бюджетных новостроек Санкт-Петербурга на конец февраля 2023 года и выяснили, что влияет на стоимость первичного жилья.
Как считали аналитики
Эксперты изучили объявления о продаже новостроек Санкт-Петербурга без отделки (такие квартиры в среднем по России покупают в три раза чаще, чем с ремонтом). Были проанализированы цены за квадратный метр на конец февраля 2023 года без учёта субсидий от застройщиков. В исследовании не учитывались апартаменты. Результатом работы стал топ-10 жилых комплексов Санкт-Петербурга с самой низкой ценой за квадратный метр.
Рейтинг недорогих ЖК Санкт-Петербурга
Лидером среди бюджетных новостроек в Санкт-Петербурге стал ЖК «Полёт» — цена квадратного метра в этом комплексе равна 96 тыс. рублей. Вторым по стоимости оказался ЖК «Granholm Village» (Гранхолм Вилладж), где «квадрат» стоит 102 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает ЖК «СМАРТ» с ценой за квадратный метр 110 тыс. рублей.
Если в среднем квадратный метр в новостройках Санкт-Петербурга стоит 203 тыс. рублей, бюджетные варианты продаются от 90 до 140 тыс. рублей за «квадрат». Стандартную 45-метровую квартиру в таких комплексах можно купить по выгодной цене — от 4 до 6 млн рублей. Многие бюджетные новостройки Санкт-Петербурга находятся за Кольцевой автомобильной дорогой. Они встречаются в городах Зеленогорск и Сестрорецк, а также в посёлках Шушары и Парголово.
Что влияет на цену в новостройках Санкт-Петербурга
Расстояние до центра, близость метро
Относительно невысокая цена новостроек объясняется в первую очередь удалённым расположением от центра Санкт-Петербурга. За пределами КАД построено большинство жилых комплексов, попавших в топ-10 самых дешёвых (кроме ЖК «Шуваловский дуэт»). Новостройки находятся в таких районах, как Пушкинский (посёлок Шушары), Курортный (города Зеленогорск и Сестрорецк) и Выборгский (посёлок Парголово).
Выгодная стоимость также объясняется удалённостью от метро. Чтобы добраться до ближайшей станции, жители бюджетных ЖК обычно пользуются наземным транспортом. Например, путь от ЖК «СМАРТ» до метро «Купчино» занимает около 30 минут на общественном транспорте.
Пробки, нехватка парковок
На снижение стоимости квартир в новостройках также влияет нехватка парковочных мест во дворах и пробки на дорогах. О таких проблемах, например, пишут в отзывах жители ЖК «Simple» и ЖК «Aerocity 4».
Экология
Аэропорты, железные дороги и автомагистрали, рядом с которыми построены недорогие ЖК, могут быть источником шума, что объясняет невысокие цены за квадратный метр. Например, ЖК «Granholm Village» расположен вблизи от железнодорожных путей, а ЖК «Aerocity 4» находится недалеко от аэропорта Пулково. Кроме того, из-за плотной застройки рядом с бюджетными ЖК обычно мало парков.