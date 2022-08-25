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Недвижимость
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Сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге? Карта цен аренды от Домклик

Дата публикации: 25 авг 2022
Сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге? Карта цен аренды от Домклик
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Для каждого района посчитана средняя стоимость аренды квадратного метра (за месяц) в квартирах по данным в объявлениях на Домклик за июль 2022.

Эксперты аналитического центра Домклик рассчитали среднюю стоимость аренды квадратного метра квартир в Санкт-Петербурге. 

Чтобы приблизить карту и рассмотреть детально каждый район, нажмите на значок увеличения в правом верхнем углу. 

Где дешевле всего снимать жилье в Петербурге

На данный момент бюджетные варианты располагаются в районах Кронштадтский, Колпинский и Петродворцовый. В этих районах средняя цена аренды за квадратный метр начинается от 472 рублей. В этих районах средняя цена предложения по аренде — около 20 тыс. руб. за квартиру площадью около 40 кв. м.

Для сравнения: средняя стоимость аренды квадратного метра в самом бюджетном районе Москвы — 568 рублей. В таком районе аренда квартиры обойдется в среднем в 34 тыс. руб.

Подробнее: Сколько стоит снять квартиру в Москве? Карта цен аренды от Домклик

Стоимость аренды в дорогих районах

Наиболее высокая стоимость аренды за квадратный метр отмечена в Центральном и Петроградском районах, в которых находятся исторические достопримечательности города.

Так, в Центральном районе средняя цена аренды за квадратный метр составляет 1077 рублей, а средняя стоимость ежемесячной аренды квартиры — 97 тыс. рублей при средней площади квартир 90 кв. м. Самым дорогим районом оказался Петроградский. Средняя цена аренды за квадратный метр тут 1230 рублей, а средняя стоимость ежемесячной аренды 123 тыс. рублей при средней площади квартир 100 кв. м. 

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1

Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«В Санкт-Петербурге наблюдается значительный разрыв по стоимости квадратного метра аренды между центральными и «спальными» районами: цены различаются более, чем в 2,5 раза. Однако распределение стоимости на карте далеко от равномерного: в 15 из 18 районов средняя цена за аренду квадратного метра находится в интервале 470-850 руб., в то время как лишь в 3 районах цена варьируется в пределах 850-1240 руб. 

Если сравнивать стоимость аренды стандартной квартиры — около 40 квадратных метров, в Санкт-Петербурге и Москве, то снять квартиру в северной столице получится в среднем в 1,5 раза дешевле».

На Домклик размещено более 2 млн объявлений по продаже и аренде недвижимости — квартиры, дома, участки и дачи от собственников и аккредитованных партнеров Сбера. 

Снять квартиру

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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