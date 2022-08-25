Сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге? Карта цен аренды от Домклик
Для каждого района посчитана средняя стоимость аренды квадратного метра (за месяц) в квартирах по данным в объявлениях на Домклик за июль 2022.
Эксперты аналитического центра Домклик рассчитали среднюю стоимость аренды квадратного метра квартир в Санкт-Петербурге.
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Где дешевле всего снимать жилье в Петербурге
На данный момент бюджетные варианты располагаются в районах Кронштадтский, Колпинский и Петродворцовый. В этих районах средняя цена аренды за квадратный метр начинается от 472 рублей. В этих районах средняя цена предложения по аренде — около 20 тыс. руб. за квартиру площадью около 40 кв. м.
Для сравнения: средняя стоимость аренды квадратного метра в самом бюджетном районе Москвы — 568 рублей. В таком районе аренда квартиры обойдется в среднем в 34 тыс. руб.
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Стоимость аренды в дорогих районах
Наиболее высокая стоимость аренды за квадратный метр отмечена в Центральном и Петроградском районах, в которых находятся исторические достопримечательности города.
Так, в Центральном районе средняя цена аренды за квадратный метр составляет 1077 рублей, а средняя стоимость ежемесячной аренды квартиры — 97 тыс. рублей при средней площади квартир 90 кв. м. Самым дорогим районом оказался Петроградский. Средняя цена аренды за квадратный метр тут 1230 рублей, а средняя стоимость ежемесячной аренды 123 тыс. рублей при средней площади квартир 100 кв. м.
Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«В Санкт-Петербурге наблюдается значительный разрыв по стоимости квадратного метра аренды между центральными и «спальными» районами: цены различаются более, чем в 2,5 раза. Однако распределение стоимости на карте далеко от равномерного: в 15 из 18 районов средняя цена за аренду квадратного метра находится в интервале 470-850 руб., в то время как лишь в 3 районах цена варьируется в пределах 850-1240 руб.
Если сравнивать стоимость аренды стандартной квартиры — около 40 квадратных метров, в Санкт-Петербурге и Москве, то снять квартиру в северной столице получится в среднем в 1,5 раза дешевле».
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