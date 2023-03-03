Как меняются сроки продажи и скидки на квартиры в Москве: исследование Домклик
Эксперты аналитического центра Домклик рассказали, сколько времени занимает продажа квартир в Москве на вторичном рынке в 2023 году и на какую скидку могут рассчитывать покупатели. Исследование основывается на анализе ипотечных сделок Сбера и соответствующих им объявлений на Домклик.
Как считали аналитики
Эксперты рассмотрели ипотечные сделки Сбера на вторичном рынке и соответствующие им объявления на Домклик. Для каждой пары связанных сделок и объявлений рассчитывались следующие параметры:
- Общее время продажи (срок экспозиции) — период с даты публикации объявления о продаже до даты заключения сделки.
- Скидка — разница между первой ценой в объявлении и стоимостью объекта при оформлении ипотечной сделки.
В итоге аналитики представили распределение ипотечных сделок по приобретению квартир на вторичке по сроку экспозиции. Для каждой получившейся категории (срок экспозиции до 15 дней, 15-30 дней, 30-45 дней и т.д.) была определена средняя величина общей скидки.
Какие скидки в среднем дают продавцы квартир в Москве в 2023 году
На основании графика эксперты сделали несколько важных выводов:
1. Примерно треть, 33%, купленных в 2023 году квартир были выставлены на продажу менее, чем за месяц до сделки. Средняя величина скидки при этом составляет менее 1%: цена в сделке слабо отличается от начальной цены в объявлении. Так, например, продавец стандартной квартиры в Москве площадью около 45 кв. м и стоимостью около 11 млн в среднем снижает цену на 100 тысяч рублей.
2. Около половины, 48%, купленных в 2023 году квартир были выставлены на продажу менее чем за полтора месяца до сделки. Для этой категории квартир средняя величина скидки также относительно невелика и составляет до 2%. При продаже квартиры площадью около 45 кв. м и стоимость около 11 млн дисконт составит примерно 200 тысяч рублей.
3. Большинство купленных квартир, 81%, были выставлены на продажу менее, чем за 4 месяца до сделки, то есть после сентября-октября. Суммарный дисконт, как правило, не превышает 9%. В случае продажи стандартной вторичной квартиры величина скидки составляет уже около 1 млн рублей.
4. Квартиры, выставленные на продажу в период до сентября 2022 года, около 20% от всех сделок, покупаются с дисконтом 10-20%. То есть, московские собственники, которые пытаются продать квартиру более 4 месяцев идут на уступки в размере до 2 млн рублей.
Изобилие предложений и сравнительно невысокая покупательская активность вынуждают продавцов идти на уступки. Так, в 2023 квартиры, выставленные на продажу до осени 2022 года, продаются со скидкой 10-20% от первоначальной цены в объявлении. Средняя стоимость квадратного метра по сделкам при этом продолжает снижаться: -6% с ноября 2022 года.
Как изменились сроки продаж квартир в Москве за последний квартал
По сравнению с октябрем 2022 года в 2023 году существенно снизилась доля сделок, где срок экспозиции недвижимости составляет менее месяца: с 41% до 33%. Также стоит отметить увеличение доли квартир, объявления о продаже которых были опубликованы более чем за 10 месяцев до сделки (с 2,4% до 3,2%).
Значительное изменение вида распределения и увеличение срока экспозиции является прежде всего следствием осложнения политической ситуации в конце сентября. Так, в октябре 2022 года на рынке присутствовало множество выгодных предложений: владельцы вторичного жилья стремились продать квартиру в кратчайшие сроки и были готовы к значительным уступкам.
Как изменились сроки продаж квартир в Москве за последние полгода
Сравнение данных за 2023 год с июлем 2022 года демонстрирует еще большие различия между распределениями проданных квартир по сроку экспозиции. В июле большая доля вторички продавалась в срок менее месяца (42%). При этом доля квартир, которые опубликованы задолго до продажи (более 300 дней) была достаточно низкой — менее 1%.
Такие особенности июльского распределения также вызваны значительным обновлением множества продаваемых квартир: за весенние месяцы 2022 года приток новых объявлений на вторичном рынке составил около 30%. Кроме того, возвращение ключевой ставки ЦБ к привычным значениям привело к активизации новых продавцов: в первый месяц лета прирост количества объявлений составил 5%.
Как изменились сроки продаж квартир в Москве за последний год
Вид сегодняшнего распределения проданных квартир по сроку экспозиции во многом схож с прошлогодним (январь 2022). Так, в обоих случаях наблюдаются близкие доли сделок по покупке вторичных квартир со сроком экспозиции менее месяца (33% — январь и февраль 2023; 28% — январь 2022).
Однако можно выделить существенное отличие: значительно более низкая доля квартир, которые были выставлены задолго до продажи (срок экспозиции более 300 дней). Учитывая результаты июля и октября, аналитики полагают, что доля таких квартир продолжит увеличиваться при условии дальнейшего роста скидок.