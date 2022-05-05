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Недвижимость
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Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро

Дата публикации: 05 мая 2022
Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро
Содержание

Подготовили обзор популярных жилых комплексов Санкт-Петербурга, которые находятся в шаговой доступности от метро. Квартиры в этих ЖК можно посмотреть на Домклик.

Жилой комплекс с видом на парк

ЖК «Стрижи в Невском 2» находится в Невском районе Санкт-Петербурга в минуте ходьбы от Парка Сказок. Также рядом с комплексом расположены парки Ивановский сад и Куракина дача. Транспортная инфраструктура — 10 минут пешком до метро Ломоносовская, 7 минут до набережной Невы.

Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №1

Жилой комплекс включает 5 корпусов ступенчатой архитектуры высотностью от 10 до 24 этажей. Одной из особенностей проекта являются так называемые парящие дворы, которые расположены на стилобатах в нескольких метрах от земли. Также ЖК отличается технологичностью — жильцы смогут с помощью своего смартфона подключаться к камерам видеонаблюдения, открывать дверь парадной без ключа, отвечать на звонки домофона и автоматически передавать показания счётчиков в УК. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 6,4 млн рублей.

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Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №2

Дом в стиле лофт на Петроградке

ЖК «Мануфактура Джеймс Бек» строится на Петроградской набережной. Примерно в 15 минутах ходьбы от дома есть сразу 3 станции метро — Горьковская, Петроградская и Выборгская. Комплекс будет включать в себя разновысотные секции — высотой от 6 до 9 этажей. Во дворе запланировано устройство небольшого ландшафтного парка с дорожками, фонарями и живописными скамейками для отдыха, детскими и игровыми площадками.

Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №3

Проектом предусмотрены нестандартные планировки — потолки высотой от 3 до 3,3 метров, двухуровневые квартиры с террасами, дополнительные санузлы, гардеробные комнаты. Всего квартирография ЖК включает более 50 видов планировок. Также в доме запроектирован подземный паркинг на 193 машино-места, 58 индивидуальных кладовых и колясочные в каждом подъезде. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 14,4 млн рублей.

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Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №4

Новостройки комфорт-класса на Кантемировской улице

ЖК «Кантемировская 11» от станции метро Лесная отделяет всего 5 минут ходьбы. Дорога до центра Санкт-Петербурга на машине займёт 20 минут, до КАД — 25 минут. В пешей доступности от дома есть сразу несколько зеленых зон: Ботанический сад Петра Великого, Каменный остров, сад Александра Матросова, парк Лесотехнической академии.

Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №5

ЖК будет включать в себя 7 корпусов разной этажности от 9 до 13 этажей. Из полезного — большая площадь остекления комнат, наличие индивидуальных кладовых, многоуровневый паркинг, благоустроенный парк во дворе. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры начинаются от 6,4 млн рублей. 

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Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №6

Элегантный жилой комплекс в классическом стиле

ЖК «Наследие» расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это исторический центр города, где есть всё необходимое для комфортной жизни — парки, частные и государственные детские сады и школы, супермаркеты, фитнес-клубы. От дома можно за 9 минут пешком дойти до метро Выборгская. Транспортное расположение удобное: платная автомагистраль ЗСД находится в 10 минутах езды, Дворцовая площадь — в 12 минутах.

Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №7

Дом в ЖК «Наследие» предусматривает клубный формат — всего 66 квартир, закрытая охраняемая внутренняя территория с обустроенной зоной отдыха, паркинг на 45 машино-мест с доступом на лифте на свой этаж. Часть квартир имеют собственную террасу с панорамными видами на исторический центр города. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 17,1 млн рублей.

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Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №8

Дома комфорт-класса в центре города

ЖК «Малоохтинский, 68» — жилой квартал, выполненный в нестандартном архитектурном стиле, с панорамными видами на Неву, Александро-Невскую лавру, Смольный собор, «Невскую Ратушу», разводные мосты и зелёные аллеи. В шаговой доступности от комплекса находится Малоохтинский парк и набережная Невы. За 7 минут можно пешком найти до метро Новочеркасская.

Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №9

Проект будет включать в себя 16 секций, каждая из которых находится в окружении зелёных зон и представляет собой отдельную и гармоничную композицию. Из интересного — в ЖК предусмотрены квартиры с террасами,  просторные входные группы, подземный паркинг на 490 мест и индивидуальные кладовые. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 13,7 млн рублей.

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Новостройки Санкт-Петербурга рядом с метро №10

Квартиры в этой и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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