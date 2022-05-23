Жить у моря в Санкт-Петербурге до 5 млн рублей: рейтинг доступных ЖК
Мы изучили рынок Санкт-Петербурга и выяснили, что одним из самых популярных районов для покупки жилья в Северной столице является Приморский район. Он занимает лидирующие позиции как по численности населения, так и по объёмам возводимого жилья.
Чтобы сузить круг поисков, мы взяли 5 популярных жилых комплексов Приморского района и сравнили их между собой по ключевым параметрам — стоимость, транспортная доступность, срок сдачи и условия получения скидок от застройщика.
У всех ЖК удобная дорожная развязка и большие зелёные зоны вокруг территорий. Комплексы подойдут как для личного жилья, так и для приобретения с целью дальнейших инвестиций. Также для всех проектов характерна развитая социальная инфраструктура: на территории ЖК или в шаговой доступности есть детские сады, школы, магазины, крупные ТЦ, гипермаркеты, спортивные клубы.
Рейтинг по цене
1.⚡️ ЖК Полис Приморский
В ЖК можно подобрать квартиру по цене от 4,8 млн рублей. Средняя стоимость кв. м дешевле средней цены локального рынка на 9,9%.
2. ЖК Friends
От 4,8 млн рублей. Средняя цена кв. м в ЖК дешевле средней цены локального рынка на 6,6%.
От 5,2 млн рублей. Средняя стоимость кв. м в проекте дешевле средней цены локального рынка на 5%.
От 5,3 млн рублей. Средняя цена кв. м в жилом комплексе дороже средней цены локального рынка на 10,6%.
5. ЖК New Time
От 5,9 млн рублей. Средняя цена кв. м в проекте дешевле средней цены локального рынка на 2,1%.
Транспортная доступность
1.⚡️ ЖК Новоорловский
Находится на Суздальском шоссе в 10 минутах езды до станции метро «Проспект Просвещения». На общественном наземном транспорте дорога до метро займёт 20 минут.
Ближайшая станция метро «Комендантский проспект» находится в 10 минутах езды.
На автомобиле за 15 минут можно доехать до станции метро «Проспект Просвещения», а в 10 минутах езды расположен удобный выезд на КАД.
ЖК находится в 15 минутах езды от станций метро «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Парнас». Выезд из микрорайона на Суздальское шоссе — 2 минуты на транспорте или пешком 5-10 минут.
5. ЖК New Time
Ближайшая станция метро «Комендантский проспект» находится в 15 минутах езды.
Срок сдачи
4 квартал 2022 года
1 квартал 2023 года
3. ЖК New Time
1 квартал 2023 года
3 квартал 2023 года
5. ЖК Friends
1 квартал 2024 года
Скидки от застройщика
Действует широкая система скидок — 0,5% при покупке онлайн, скидка 1 000 рублей с каждого кв. м при повторной покупке и электронной регистрации, дисконт от 1 до 3% — сотрудникам партнёров, скидка 50 000 рублей для иногородних покупателей, скидка семьям с детьми — от 50 000 до 150 000 рублей, индивидуальная скидка от 5 до 10% при 100% оплате.
Скидки 9-10% при 100% оплате/ипотеке. При повторной покупке, а также для иногородних предоставляется скидка 1%.
3. ЖК New Time
Скидка 25 000 рублей для иногородних покупателей. Дополнительная скидка 1% при повторной покупке.
Скидка 100 000 рублей на ограниченный пул квартир при 100% оплате/ипотеке.
5. ЖК Friends
Дисконт предоставляется при 100% оплате. Также на первый взнос при рассрочке предусмотрена скидка 15%.
Вывод
Все рассматриваемые ЖК имеют приблизительно одинаковую транспортную инфраструктуру — дорога до ближайшей станции метро занимает 10-15 минут на машине. Что касается цены, то самые выгодные предложения можно найти в жилых комплексах Полис Приморский и Friends. При этом в ЖК Заповедный парк, который раньше остальных будет сдан в эксплуатацию, предлагаются скидки для иногородних покупателей и семей с детьми, а при 100% оплате можно получить дисконт до 10%.
Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.