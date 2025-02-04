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Большие стройки Крыма: объём инвестиций в развитие курорта до конца 2033 года превысит 1 трлн рублей

Дата публикации: вчера 12:00
Большие стройки Крыма: объём инвестиций в развитие курорта до конца 2033 года превысит 1 трлн рублей
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За девятилетний период — с 2024 по 2033 год — в Крым будет инвестировано больше половины бюджета, выделенного на строительство и организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году. Такие данные приводят аналитики агентства недвижимости BARIN HOME.

17 марта 2023 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь. В формате данного совещания президентом была поставлена задача главе республики, а также министру туризма Дмитрию Чернышенко сделать Крым курортом мирового уровня, который войдёт в рейтинг лучших мест для отдыха на планете.

Эксперты Аналитического центра агентства недвижимости BARIN HOME провели анализ строек туристической инфраструктуры в республике по состоянию на конец января 2025 года и выявили, что общая стоимость строительства анонсированных объектов превысила 1 трлн рублей, включая те проекты, которые находятся на завершающих стадиях строительства.

Что в планах

На сегодняшний день уже началось проектирование и строительство более 10 крупнейших строек за всю историю полуострова.

«Дубай» под Евпаторией

Запущено строительство нового района площадью 500 Га, расположенного между Саками и Евпаторией. С учётом размаха стройки новый район уже называют «Крымским Дубаем». Стоимость строительства 17 отелей, курортных комплексов и набережной оценивается в 260 млрд рублей.

Уже к началу туристического сезона 2027 года будет завершено строительство самой большой набережной в России — более 12 километров. Данный курортный город будет способен одновременно принимать более 50 000 туристов.

Туристический кластер в Алуште

Сооружение туристического кластера в Приветном (Алушта) утверждено правительством России. Строительство нового города развернётся уже в начале 2026 года. В рамках проекта планируется возвести не менее 50 новых зданий.

Площадь застройки нового города насчитывает 480 Га. Бизнес-план строительства утверждён правительством Российской Федерации в 2024 году. В рамках проекта министерством туризма России совместно с губернатором Республики Крым подписан соответствующий указ и уже начато строительство отдельного съезда с трассы Таврида в Приветное. Трасса будет пролегать через все горные хребты напрямую к морю и новому городу.

Совокупная стоимость строительства нового города по предварительным расчётам превышает 290 млрд рублей.

Новые объекты в Бахчисарае

В 2024 году подписано соглашение о начале строительства нового туристического кластера в Бахчисарайсмом районе. До конца 2028 года будет вложено более 28 млрд рублей в благоустройство озера Эгиз-Оба и прилегающего к нему парка площадью 150 Га.

Туристическая инфраструктура

В июне 2024 года на Петербургском экономическом форуме администрацией Республики Крым было подписано 5 новых соглашений на строительство новой туристической инфраструктуры в регионе на сумму 40 млрд рублей.

Парки развлечений

В конце 2025 года завершается проектирование и начинается строительство самого большого парка развлечений в Крыму, который будет построен в Ялте в районе «Васильевка». Объём инвестиций превышает 16 млрд рублей и по прогнозам увеличит туристический поток в город на 15%.

В рамках реализации данного проекта будет создано более 850 новых рабочих мест. Завершение строительства парка развлечений запланировано на 2028 год.

Также в 2025 году в рамках программы «Комплексного развития территорий» начнется строительство тематического парка развлечений в Бахчисарайском районе на площади 200 Га. Государство выделит на строительство парка 40 млрд рублей. Реализация проекта будет завершена к концу 2028 года.

Кроме того, в январе 2025 года президентом России был подписан указ о продлении федеральной программы развития региона с увеличением инвестиций до 2030 года на 312 млрд рублей.

Горнолыжный курорт на Ай-Петри

В декабре 2024 года завершился капительный ремонт дороги, подходящей к плато горы Ай-Петри, на которой планируется начало строительства горнолыжного курорта-кластера. Застройщиком нового туристического кластера выступает Сбербанк.

Курировать строительство нового курортного туристического кластера будет руководство отеля Mriya Resort & Spa, являющегося собственностью Сбербанка. Ввод в эксплуатацию горнолыжного курорта запланирован на конец 2032 года.

Развитие яхтенного туризма

В 2024 году частным инвестором было выкуплено Государственное Унитарное Предприятие (ГУП) «Ялтинский Морской Порт». С августа 2024 года было начато проектирование новой яхтенной марины, расположенной в центре города Ялта. В рамках ее строительства будет построено два отеля, несколько ресторанов и первое казино. Объём инвестиций уже превышает 30 млрд рублей.

Также в 2024 году завершено проектирование яхтенного курорта, расположенного в бухте Балаклава в Севастопольском районе. Новая яхтенная марина будет вмещать более 600 судов.

Власти планируют привлечь на реализацию данного проекта инвестиции в размере 25 млрд рублей по специальной программе финансирования туристических инфраструктурных проектов, принятой президентом. Утверждены условия финансирования — кредит на 15 лет под 3,5% годовых.

Транспортная инфраструктура

Строительство разветвленной сети съездов с трассы Таврида, а также капитальный ремонт дороги от Симферополя до Ялты будут завершены к концу 2026 года. Стоимость объектов превышает 22 млрд рублей.

Выводы

По мнению экспертов Аналитического центра агентства недвижимости BARIN HOME, масштаб реализуемых проектов в республике позволяет с уверенностью сказать, что развитие полуострова Крым только начинается. К завершению строительства этих объектов по уровню туристической инфраструктуры регион действительно станет курортом мирового уровня.

Аналитики прогнозируют, что по ряду причин период ажиотажного спроса на недвижимость в Крыму придётся именно на 2025 год, в том числе огромную роль сыграет отложенный спрос, который сформировался за последние 3 года.

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Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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