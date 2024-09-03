Свыше 55 тыс. россиян переехали из аварийного жилья с начала года
В этом году из непригодных для проживания домов расселили 55,4 тыс. человек, для этого регионам направили 31,2 млрд руб. Об этом сообщил глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.
Речь о домах, признанных аварийными до 2017 года. Эту программу должны завершить в 2024 году.
«С начала года из непригодных для проживания домов площадью 940 тыс. кв. м переехали 55,4 тыс. человек. Для этого в текущем году ФРТ перечислил регионам 31,2 млрд руб., из них в августе было направлено 6,5 млрд руб.», — приводит пресс-служба организации слова Шагиахметова.
Как ранее заявляли в Минстрое, в этом году планируется расселить 1,8 млн кв. м аварийных объектов, где проживают 98,6 тыс. граждан.
С 2019 года, с запуска программы, ФРТ перечислил регионам 462,3 млрд руб. За это время власти расселили дома площадью 12,4 млн кв. м, жилищные условия благодаря этому улучшили 737,3 тыс. человек.
Лидерами стали Уральский (2,6 млн кв. м), Приволжский (2,36 млн кв. м), Сибирский (1,98 млн кв. м) и Дальневосточный (1,95 млн кв. м) федеральные округа.
Что делать, если мой дом признали аварийным
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