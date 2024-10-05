Свыше 540 млн «квадратов» жилья построили в России по нацпроекту с 2019 года
Более 540 млн квадратных метров жилья ввели в России по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.
Национальный проект начали реализовывать в 2019 году, завершается он в 2024-м.
«С начала нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году удалось достичь значимых результатов: введено 541,2 млн кв. м жилья, переселено 743,8 тыс. человек из аварийного жилья, благоустроено 69,7 тыс. территорий», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным главы Минстроя Ирека Файзуллина, представленным им в ходе IV Международного строительного чемпионата в Екатеринбурге, за это время сдали 2,1 млн домов и 4,8 млн квартир.
Кроме того, в рамках нацпроекта более 21,8 млн семей улучшили жилищные условия.
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