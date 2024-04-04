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Свыше 2,4 млн пользователей посетили раздел «Построить дом» с сервисами для ИЖС на Домклик

Дата публикации: 04 апр 2024
Свыше 2,4 млн пользователей посетили раздел «Построить дом» с сервисами для ИЖС на Домклик

Более 2,4 млн уникальных пользователей обратились к разделу «Построить дом» на Домклик с момента его запуска в июле 2023 года. Об этом сообщили спикеры на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

В разделе «Построить дом» собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

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На сегодняшний день в разделе представлено более 2 тыс. проектов домов и 4 тыс. аккредитованных подрядчиков. 

Для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, подготовлены специальные статьи-инструкции.

4 апреля в Сочи проходит Domclick Digital Day — первая большая конференция Домклик для профессионалов рынка недвижимости: застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков. Подробнее — на сайте Domclick Digital Day.

Читайте также: Сбер запустил ипотечную программу на ИЖС с открытием эскроу-счёта

Новости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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