Свыше 2,4 млн пользователей посетили раздел «Построить дом» с сервисами для ИЖС на Домклик
Более 2,4 млн уникальных пользователей обратились к разделу «Построить дом» на Домклик с момента его запуска в июле 2023 года. Об этом сообщили спикеры на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
В разделе «Построить дом» собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
На сегодняшний день в разделе представлено более 2 тыс. проектов домов и 4 тыс. аккредитованных подрядчиков.
Для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, подготовлены специальные статьи-инструкции.
4 апреля в Сочи проходит Domclick Digital Day — первая большая конференция Домклик для профессионалов рынка недвижимости: застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков. Подробнее — на сайте Domclick Digital Day.
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