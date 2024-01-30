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Недвижимость
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Какой дом лучше строить для постоянного проживания

Дата публикации: 30 янв 2024
Какой дом лучше строить для постоянного проживания
Содержание

Жизнь за городом — тренд, который в последние несколько лет набирает всё большую популярность. А одним из её преимуществ является возможность построить дом на свой вкус.

Вместе с экспертами строительной компании «Теремок» разбираемся, какую из технологий строительства выбрать, чтобы в доме можно было жить круглый год.

Каким должен быть дом для постоянного проживания

При подготовке к строительству нужно иметь в виду, что дом для круглогодичного проживания должен соответствовать следующим критериям:

  • Прочность — здание должно прослужить не один десяток лет
  • Комфортный для жизни микроклимат внутри дома с постоянными показателями температуры и влажности
  • Хорошая шумоизоляция стен
  • Влагонепроницаемость и морозостойкость

Какие материалы использовать

Чтобы постоянно не заниматься мелким и крупным ремонтом, необходимо ответственно подойти к выбору материалов и технологии строительства.

Из чего можно построить дом для постоянного проживания:

Кирпич. Такой дом прослужит очень долго. Этот материал прекрасно переносит мороз, имеет низкую пожароопасность, а также обеспечивает высокую прочность строения и эстетичный внешний вид. Из недостатков — дороговизна, необходимость заливки массивного и опять же дорогостоящего фундамента, высокие затраты на отопление.

Какой дом лучше строить для постоянного проживания №1

Бетонные блоки. Этот материал имеет ряд преимуществ перед кирпичом. Во-первых, данная технология позволяет существенно сократить сроки строительства — один блок заменяет от 4 до 14 кирпичей. Во-вторых, блоки намного легче, поэтому при возведении такого дома можно сэкономить на фундаменте. Как и кирпич, данный материал обладает низкой пожароопасностью и не подвержен гниению. Дома из блоков также отличаются долговечностью и надёжностью. К минусам этой технологии относятся низкая влагостойкость, плохая шумоизоляция и необходимость внешней отделки.

Дерево. Для возведения дома из бруса или оцилиндрованного бревна не требуется массивный фундамент, а начать стройку можно в любое время года. Из плюсов — короткие сроки строительства, долгий срок службы, низкая теплопроводность и хорошая теплоизоляция. Кроме того, дерево — это экологически чистый материал, который создаёт неповторимую атмосферу в доме и в целом обеспечивает эстетичный внешний вид строения. Минусы у таких домов тоже есть. Это высокая пожароопасность, риск гниения и нанесения вреда насекомыми и грызунами. Избавиться от этих проблем можно при помощи специальных составов, которые наносят на сам брус.

Какой дом лучше строить для постоянного проживания №2

Каркас. Дома, построенные по каркасной технологии — это наиболее доступный тип жилья. Помимо привлекательной цены, каркасные строения имеют и другие достоинства — короткие сроки возведения, лёгкость монтажа, быстрая усадка. Срок их эксплуатации составляет порядка 60-70 лет, что, возможно меньше, чем у бревенчатых или кирпичных домов, но тоже немало.  В числе недостатков можно назвать пожароопасность, плохой воздухообмен, высокую вероятность поражения грибком и недостаточную герметичность.

Какую технологию строительства выбрать

Любой из предложенных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор в конечном счёте сводится к цене готового жилья и вкусовым предпочтениям. Однако не стоит забывать и об особенностях ландшафта вашего участка и составе грунта. Например, если верхний слой почвы рыхлый и нестабильный, а участок имеет большой перепад высот, то построить на нём кирпичный дом с массивным фундаментом не получится.

Решить все вопросы по строительству дома теперь можно в одном месте — в разделе «Построить дом» на Домклик, где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью вы можете подобрать подходящий участок, выбрать проект и подрядчика, оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

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