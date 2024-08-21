Стоимость жилищных услуг предлагают ежегодно повышать
Депутаты предложат правительству рассмотреть возможность ежегодной индексации платы за обслуживание домов, текущий ремонт и другие услуги управляющих компаний. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Как пишет Forbes, такая инициатива возникла на основе рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, которые подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательного регулирования нижней палаты.
Как уточнил Кошелев, стоимость содержания общего имущества в многоквартирных домах должна расти не выше уровня инфляции. Такое условие УК должна будет прописать в договоре управления.
Депутат напомнил, что цены на коммунальные услуги устанавливает и контролирует государство, и каждый год их повышают примерно на значение инфляции. При этом индексация платы за услуги управляющих компаний не предусмотрена. Увеличение стоимости возможно, только если собственники приняли такое решение на общем собрании, добавил он.
В связи с этим депутаты предлагают включить положение об обязательной индексации жилищных услуг в законопроект о формировании экономически обоснованной платы за них.
«После согласования этого пункта в осеннюю сессию планируем внести законопроект на рассмотрение Госдумы», — сказал Кошелев.
Как пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, обслуживание и ремонт домов постоянно дорожают, при этом граждане в основном не готовы к повышению платы за жилищные услуги.
Что за бред!!! И так каждый год идёт повышение. УК обычно ничего не хотят делать и чего-то от них добиться это не реально. Обычно деньги жильцами платятся за кап ремонт, но УК ничего не делают. Совсем уже государство издевается над людьми.