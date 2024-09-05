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Новости
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Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке повышать не будут

Дата публикации: 05 сен 2024
Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке повышать не будут

Президент России Владимир Путин предложил не менять ставку по программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека, оставив ее на уровне 2%.

Такую просьбу накануне озвучил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по "Дальневосточной" и "Арктической" ипотеке неизменной, а именно в 2% годовых», — сказал Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Весной сообщалось, что Минфин обсуждает увеличение ставки по льготной программе «Дальневосточная ипотека» до 8%, но хочет делать это поэтапно.

В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки граждане могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. «Вторичку» по программе можно приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области.

Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет.

Материалы по теме:
  1. Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
  2. Как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке: инструкция

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
Т
Татьяна К.
17 нояб 2024

Про арктическую ипотеку в г. Костомукша. У Вас хорошая статья, но вопрос остался открытым.... Какой в конечном варианте ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС по ней?

В Сбере был 20,1 потом увеличили до 50,1 но можно было единовременной комиссией снизить до 20,1.

Сегодня 17.11.24 а вопрос висит в воздухе! Может Вы ответите и дадите свежую информацию по этому вопросу!????

Домклик
18 нояб 2024

Татьяна К.здравствуйте! Актуальные условия программы представлены здесь.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

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