Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке повышать не будут
Президент России Владимир Путин предложил не менять ставку по программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека, оставив ее на уровне 2%.
Такую просьбу накануне озвучил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по "Дальневосточной" и "Арктической" ипотеке неизменной, а именно в 2% годовых», — сказал Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Весной сообщалось, что Минфин обсуждает увеличение ставки по льготной программе «Дальневосточная ипотека» до 8%, но хочет делать это поэтапно.
В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки граждане могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. «Вторичку» по программе можно приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области.
Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет.
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Про арктическую ипотеку в г. Костомукша. У Вас хорошая статья, но вопрос остался открытым.... Какой в конечном варианте ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС по ней?
В Сбере был 20,1 потом увеличили до 50,1 но можно было единовременной комиссией снизить до 20,1.
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