Больше всего кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке в 2024 году взяли жители Якутии
Лидером по количеству выдач «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки в этом году стала Якутия, на нее пришлось 17,2% кредитов по программе. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе IX Восточного экономического форума.
Далее следуют Приморский край (16,9%) и Архангельская область (13,4%). В топ-5 также вошли Бурятия (9,9%) и Хабаровский край (8,7%).
Из топ-10 регионов-лидеров по выдачам только три не входят в состав Дальневосточного федерального округа. Это Архангельская область, Красноярский край и Мурманская область.
По данным Домклик, в некоторых субъектах «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека является самой популярной программой. Например, с начала года на нее пришлось более 40% выданных кредитов в Забайкальском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области, Бурятии и Магаданской области, свыше 50% — в Якутии и Архангельской области.
Как отметили в пресс-службе, Забайкальский край и Мурманская область входят в список регионов, на которые распространяются условия расширенной «Семейной ипотеки».
Условия программы
В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство.
«Вторичку» по программе граждане могут приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области. Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет.
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