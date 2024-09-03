Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
476

Больше всего кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке в 2024 году взяли жители Якутии

Дата публикации: 03 сен 2024
Больше всего кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке в 2024 году взяли жители Якутии

Лидером по количеству выдач «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки в этом году стала Якутия, на нее пришлось 17,2% кредитов по программе. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе IX Восточного экономического форума.

Далее следуют Приморский край (16,9%) и Архангельская область (13,4%). В топ-5 также вошли Бурятия (9,9%) и Хабаровский край (8,7%).

Из топ-10 регионов-лидеров по выдачам только три не входят в состав Дальневосточного федерального округа. Это Архангельская область, Красноярский край и Мурманская область.

По данным Домклик, в некоторых субъектах «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека является самой популярной программой. Например, с начала года на нее пришлось более 40% выданных кредитов в Забайкальском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области, Бурятии и Магаданской области, свыше 50% — в Якутии и Архангельской области.

Как отметили в пресс-службе, Забайкальский край и Мурманская область входят в список регионов, на которые распространяются условия расширенной «Семейной ипотеки».

Условия программы

В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство.

«Вторичку» по программе граждане могут приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области. Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет.

Материалы по теме:
  1. Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
  2. Как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке: инструкция

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Домклик: доля первичного рынка в общем количестве ипотечных выдач в ДФО выросла до 35,5%
493
В Сбере заявили о росте спроса на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку
592
Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой
176K
Как получить сертификат на земельный участок
25K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
895
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал