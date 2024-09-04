Почти 130 тыс. россиян взяли «Дальневосточную ипотеку» с 2019 года
Порядка 130 тыс. жителей России получили кредиты по льготной программе «Дальневосточная ипотека» за время ее действия. Об этом сообщил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко.
«Сегодня около 130 тыс. граждан уже смогли воспользоваться "Дальневосточной ипотекой" и получить кредит», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Мутко также отметил, что ко всему прочему эта программа помогает остановить отток населения из регионов Дальнего Востока.
«Дальневосточную ипотеку» запустили в декабре 2019 года. В рамках программы можно оформить кредит по низкой ставке на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство на Дальнем Востоке.
«Вторичку» граждане могут приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области. Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет.
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