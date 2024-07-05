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Сбер прогнозирует 1,5 млн сделок на рынке ипотеки в России в 2024 году

Дата публикации: 05 июл 2024
Сбер прогнозирует 1,5 млн сделок на рынке ипотеки в России в 2024 году

Порядка 1,5 млн ипотечных сделок может быть оформлено в России к концу 2024 года. Таким прогнозом поделился первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на полях Финансового конгресса Банка России.

После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года.

Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 млн сделок.

Фото эксперта
Кирилл Царёв
первый заместитель председателя правления Сбербанка

При этом во второй половине 2024 года на рынке ипотеки произойдёт значительное изменение в распределении программ. Доля льготной ипотеки в общем объеме выдач может составить 56-58%, что на 16 п.п ниже значений первого полугодия, добавил он. 

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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05 июл 2024

Цитата замдиректора департамента финансовой политики Минфина Ольга Болтрукевич: "Размер коррекции должен составить до 20% к уровню 2023 года», — сказала Болтрукевич в ходе круглого стола на Domclick Digital Day".

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