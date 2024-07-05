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Сбер прогнозирует 1,5 млн сделок на рынке ипотеки в России в 2024 году
Дата публикации: 05 июл 2024
Порядка 1,5 млн ипотечных сделок может быть оформлено в России к концу 2024 года. Таким прогнозом поделился первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на полях Финансового конгресса Банка России.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года.
Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 млн сделок.
Кирилл Царёв
первый заместитель председателя правления Сбербанка
При этом во второй половине 2024 года на рынке ипотеки произойдёт значительное изменение в распределении программ. Доля льготной ипотеки в общем объеме выдач может составить 56-58%, что на 16 п.п ниже значений первого полугодия, добавил он.
Юля Тихонова
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