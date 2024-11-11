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Стало известно, сколько россиян знают своих соседей

Новости
вчера 13:01
72
Стало известно, сколько россиян знают своих соседей

Жители многоквартирных домов гораздо хуже знают своих соседей, нежели проживающие в частном секторе. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 66% проживающих в загородном доме знакомы почти со всеми соседями или с большинством, 10% — с половиной, 22% — с некоторыми из них, 2% почти никого не знают. Среди жителей многоквартирных домов знакомства более редкие: практически всех или большинство знают 37% респондентов. Небольшую часть — 32%, никого — 17%, примерно половину — 13%.

Исследование показало, что россияне так или иначе взаимодействуют со своими соседями. В основном они здороваются и обмениваются несколькими фразами при встрече (75% в МКД и 77% в ИЖС), обсуждают бытовые темы (42% и 57%), решают общие проблемы дома или поселения/улицы (35% и 41%).

Большинство респондентов хотят, чтобы их соседи общались друг с другом больше. Об этом заявили 50% жителей многоэтажек и 62% проживающих в частном секторе. Первые чаще признаются в том, что им все равно, будут их соседи общаться больше или нет (37% против 27% в ИЖС), а также не хотят этого совсем (7% против 2% в ИЖС).

Интернет-опрос проведен 18 сентября этого года. В нем участвовали 1624 россиян старше 18 лет.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А насколько хорошо вы знаете своих соседей?
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