Шум от соседей мешает трети жителей новостроек — исследование
Чаще всего новоселы жалуются на шумных соседей и ремонт — эти варианты набрали 33% и 22% соответственно. Таковы результаты исследования Ассоциации «Росизол» и Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. Ломоносова.
В первом случае речь о разговорах, шумных компаниях, телевизоре и громкой музыке (15%), детских криках и плаче (15%), лае собак и музыкальных инструментах (3%).
Еще 5% не нравится уличный шум, 40% респондентов ничего не беспокоит.
Вместе с тем на звукоизоляцию квартиры потратиться готовы 44% опрошенных: 6% — более 15% от ее стоимости, 18% могли бы израсходовать на это до 10%, 20% согласны направить на защиту недвижимости от шума до 2%.
Как показали результаты опроса, только 25% респондентов знают о том, что застройщик отвечает за соответствие квартиры нормам по шумоизоляции.
Каждый второй (49%) опрошенный новосел не осведомлен об этом. Еще 26% что-то слышали, но либо не знают, как применить знания на практике, либо не понимают, как можно измерить уровень шума.
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