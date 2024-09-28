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Шум от соседей мешает трети жителей новостроек — исследование

Новости
28 сен 2024
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Шум от соседей мешает трети жителей новостроек — исследование

Чаще всего новоселы жалуются на шумных соседей и ремонт — эти варианты набрали 33% и 22% соответственно. Таковы результаты исследования Ассоциации «Росизол» и Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. Ломоносова.

В первом случае речь о разговорах, шумных компаниях, телевизоре и громкой музыке (15%), детских криках и плаче (15%), лае собак и музыкальных инструментах (3%).

Еще 5% не нравится уличный шум, 40% респондентов ничего не беспокоит.

Вместе с тем на звукоизоляцию квартиры потратиться готовы 44% опрошенных: 6% — более 15% от ее стоимости, 18% могли бы израсходовать на это до 10%, 20% согласны направить на защиту недвижимости от шума до 2%.

Как показали результаты опроса, только 25% респондентов знают о том, что застройщик отвечает за соответствие квартиры нормам по шумоизоляции.

Каждый второй (49%) опрошенный новосел не осведомлен об этом. Еще 26% что-то слышали, но либо не знают, как применить знания на практике, либо не понимают, как можно измерить уровень шума.

Материалы по теме:
  1. Как сделать шумоизоляцию в квартире
  2. Закон о тишине в 2024 году: изменения и штрафы

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