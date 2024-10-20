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Россияне все чаще выбирают жилье эмоциями

Новости
20 окт 2024
782
Россияне все чаще выбирают жилье эмоциями

Россияне при покупке недвижимости стали чаще руководствоваться эмоциями и желанием жить в красивом месте. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование девелоперской компании ССК.

Как отмечается, обычно люди выбирают жилье по таким критериям, как локация, стоимость, отсутствие рядом промзоны, грамотная планировка и тому подобное.

«Сейчас мы все чаще фиксируем рост именно эмоциональной покупки, и это подтверждают результаты опроса. Количество санузлов уже не главное», — рассказали в компании.

Там выяснили, что теперь покупателей привлекают необычный архитектурный облик дома, вид из окна и общая эстетика. Так, лишь 20% респондентам важен фитнес-клуб на территории ЖК, тогда как, например, архитектура дома интересует 35%. Кроме этого, порядка 45% опрошенных купили бы квартиру в комплексе с бассейном на последнем этаже, чтобы проводить там вечера.

В то же время небольшое число квартир на этаже волнует только половину покупателей, а вот возможность наблюдать из окна красивые закаты привлекает 74% участников исследования. Детский сад и школа рядом с ЖК необходимы 39% респондентов, медцентр — 43,6%, но только если он будет работать круглосуточно. За точки общепита и парки проголосовали 69% и 60% соответственно.

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