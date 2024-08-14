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Новости
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Стали известны регионы России с самой доступной «вторичкой»

Дата публикации: 14 авг 2024
Стали известны регионы России с самой доступной «вторичкой»

Дешевле всего квартиры на вторичном рынке стоят в Пермском крае — 77,1 тыс. руб. за «квадрат». Такой вывод сделали аналитики Домклик, изучив объявления о продаже недвижимости в августе.

В основе исследования — квартиры в регионах России, где есть города-миллионники.

Второй в рейтинге самого доступного жилья оказалась Челябинская область. Медианная стоимость 1 кв. м там составляет 81,5 тыс. руб. Также в топ-5 вошли Башкортостан (86,2 тыс. руб.), Волгоградская (89,4 тыс. руб.) и Самарская (95,6 тыс. руб.) области.

Регион

Медианная стоимость кв. м «вторички», тыс. руб.

Пермский край

77,1

Челябинская область

81,5

Республика Башкортостан

86,2

Волгоградская область

89,4

Самарская область

95,6

Свердловская область

96,3

Воронежская область

96,5

Омская область

103,7

Красноярский край

105,9

Новосибирская область

113,2

Ранее эксперты Домклик составили рейтинг регионов, где продаются самые дешевые и дорогие загородные дома. Так, самая низкая цена на них в Волгоградской области, высокая — в Санкт-Петербурге.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
И
Ильзира Б.
16 авг 2024

В Башкортостане может 86,2 т.р. за 1 кв.м. и стоят квартиры на вторичном рынке, но это чаще дома советских времен и со старыми коммуникациями... В домах же в возрасте от 5 до 15 лет, с более или менее ремонтом, или даже с хорошим ремонтом, квартиры стоят от 109 до 119 т.р. за 1 кв.м. (P.S. это в отдалённых маленьких городах Башкортостана на границе с Челябинской областью).

Домклик
16 авг 2024

Ильзира Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚

П
Пользователь
15 авг 2024

странно видеть дно новосибирск по такой цене

Домклик
15 авг 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо за вашу обратную связь. Такой вывод сделали аналитики Домклик, изучив объявления о продаже недвижимости в августе. На ваш взгляд, цены на вторичную недвижимость в этом городе ниже?

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