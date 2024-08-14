Стали известны регионы России с самой доступной «вторичкой»
Дешевле всего квартиры на вторичном рынке стоят в Пермском крае — 77,1 тыс. руб. за «квадрат». Такой вывод сделали аналитики Домклик, изучив объявления о продаже недвижимости в августе.
В основе исследования — квартиры в регионах России, где есть города-миллионники.
Второй в рейтинге самого доступного жилья оказалась Челябинская область. Медианная стоимость 1 кв. м там составляет 81,5 тыс. руб. Также в топ-5 вошли Башкортостан (86,2 тыс. руб.), Волгоградская (89,4 тыс. руб.) и Самарская (95,6 тыс. руб.) области.
Регион
Медианная стоимость кв. м «вторички», тыс. руб.
Пермский край
77,1
Челябинская область
81,5
Республика Башкортостан
86,2
Волгоградская область
89,4
Самарская область
95,6
Свердловская область
96,3
Воронежская область
96,5
Омская область
103,7
Красноярский край
105,9
Новосибирская область
113,2
Ранее эксперты Домклик составили рейтинг регионов, где продаются самые дешевые и дорогие загородные дома. Так, самая низкая цена на них в Волгоградской области, высокая — в Санкт-Петербурге.
Что лучше: новостройка или вторичка
В Башкортостане может 86,2 т.р. за 1 кв.м. и стоят квартиры на вторичном рынке, но это чаще дома советских времен и со старыми коммуникациями... В домах же в возрасте от 5 до 15 лет, с более или менее ремонтом, или даже с хорошим ремонтом, квартиры стоят от 109 до 119 т.р. за 1 кв.м. (P.S. это в отдалённых маленьких городах Башкортостана на границе с Челябинской областью).
Ильзира Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚
странно видеть дно новосибирск по такой цене
Пользовательздравствуйте! Спасибо за вашу обратную связь. Такой вывод сделали аналитики Домклик, изучив объявления о продаже недвижимости в августе. На ваш взгляд, цены на вторичную недвижимость в этом городе ниже?