Срок «Промышленной ипотеки» могут продлить в России до 10 лет
В России могут рассмотреть продление срока кредитования по программе «Промышленная ипотека» с 7 до 10 лет. Такое поручение дал Минпромторгу и Минфину премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«К 14 ноября Минпромторг и Минфин должны рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов в рамках востребованного бизнесом механизма "Промышленной ипотеки" с 7 до 10 лет. Просьба была озвучена во время стратегической сессии одним из представителей бизнеса и Михаил Мишустин инициативу поддержал», — сообщает пресс-служба кабмина.
Льготная промышленная ипотека появилась в сентябре 2022 года. Механизм предполагает кредитование на покупку производственных объектов сроком до 7 лет по ставке не более 5% годовых. В январе 2023 года Сбер уже выдал первые кредиты по программе.