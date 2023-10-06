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Новости
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Срок «Промышленной ипотеки» могут продлить в России до 10 лет

Дата публикации: 06 окт 2023
Срок «Промышленной ипотеки» могут продлить в России до 10 лет

В России могут рассмотреть продление срока кредитования по программе «Промышленная ипотека» с 7 до 10 лет. Такое поручение дал Минпромторгу и Минфину премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«К 14 ноября Минпромторг и Минфин должны рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов в рамках востребованного бизнесом механизма "Промышленной ипотеки" с 7 до 10 лет. Просьба была озвучена во время стратегической сессии одним из представителей бизнеса и Михаил Мишустин инициативу поддержал», — сообщает пресс-служба кабмина.

Льготная промышленная ипотека появилась в сентябре 2022 года. Механизм предполагает кредитование на покупку производственных объектов сроком до 7 лет по ставке не более 5% годовых. В январе 2023 года Сбер уже выдал первые кредиты по программе.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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