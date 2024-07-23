Срок гарантии на новостройки сократят до трех лет
Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные дефекты, хотят снизить с пяти лет до трех. Такая поправка содержится в законе, который Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.
Речь не идет о технологическом и инженерном оборудовании — срок гарантии на него и сейчас три года. Поправка касается конструктивных элементов здания: стен, крыши, окон и так далее. Этот срок исчисляется со дня передачи жилья покупателю.
Кроме этого, проект, которым вносятся изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…», исключает двойную ответственность для застройщиков за несвоевременное устранение недостатков жилья.
Сейчас размер неустойки привязан к ставке рефинансирования ЦБ и составляет 1/150 от нее для граждан, которые купили квартиру для личных нужд, и 1/300 для тех случаев, когда объект приобрели для других целей. Эти положения прописаны в законе «Об участии в долевом строительстве».
Но также неустойку можно взыскать и по закону «О защите прав потребителей» — составляет она 1% за каждый день просрочки. Авторы документа предлагают отказаться от применения этого закона к указанным случаям.
Кроме этого, принятый депутатами документ уменьшает размер штрафа для застройщиков, который они платят от суммы, присужденной за нарушение договора. Сейчас в этом случае применяются нормы закона «О защите прав потребителей», по которому штраф составляет 50%. В одобренном же Госдумой документе фигурируют 5%.
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Законодатель на дал разъяснений по следующему вопросу: если разрешение на строительство выдано до 01.09.2024 г. , то до 1.09. в ДДУ Застройщик будет указывать срок гарантии 5 лет, а с 1.09., на тот же дом , но в ДДУ с другим участником, срок гарантии будет 3 года ? Может , есть разъяснения, отдельно опубликованные ?
Алена К.здравствуйте! Данный законопроект будет применяться с 01.09.2024. Действие закона до 01.09.2024 еще уточняется. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях.
Мне интересно - раньше не платили кап. ремонт после сдачи квартиры 5 лет, а сейчас получается только через 3 года,.И как гарантия закончится жильцы согласно закону должны оплачивать кап. ремонт в фонд.!!!.
Светлана Б.Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Вот такое вот отношение к гражданам у властей и застроев. Берите (нет) квартиры дальше.
К чему катимся. такой бы дом для президента в месте с госдумой. Через год рушатся. Надо срок увеличивать, они уменьшают. Хрущевки лучше чем новые дома
Замечательно, а когда для людей будет какой нибудь закон, купили квартиру, которую не сдали в срок,ждем уже 3 месяца, за ожидание получим 0, так еще и за ремонт копейки