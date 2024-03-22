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Средний размер первоначального взноса по ипотеке вырос до 37,2% в феврале

Дата публикации: 22 мар 2024
Средний размер первоначального взноса по ипотеке вырос до 37,2% в феврале

Средний размер первоначального взноса по ипотеке в России в феврале 2024 года составил 37,2% от стоимости жилья. Это выше, чем в феврале прошлого года, на 6,7%. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив сделки Сбера за февраль текущего года.

На вторичном рынке средний размер первоначального взноса составил 42,9%, на первичном — 29,5%.

Увеличить размер первоначального взноса можно за счёт использования материнского капитала, а распространённость льготных программ в регионах стимулирует чаще использовать эту субсидию для улучшения жилищных условий.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В разрезе льготных программ картина следующая. По «Господдержке» — 34,4%, по «Семейной ипотеке» — 25,7%, по «Арктической и дальневосточной ипотеке» — 24,3%, по «Ипотеке в Республике Тыва» — 19,9%.

Среди отдельных регионов наименьшие значения среднего первоначального взноса на ипотеку в новостройках зафиксированы в Республике Тыва — 20,3%, в Чеченской Республике — 22,1% и Магаданской области — 22,2%.

Максимальные — в Саратовской (44,4%), Ярославской (41,9%) и Белгородской (39,8%) областях.

На вторичном рынке минимум отмечен в Магаданской области (30,7%), Республике Северная Осетия — Алания (31,8%) и Амурской области (32,5%). Максимальный уровень наблюдался в Москве — 52,5%. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (50,5%) и Нижегородская область (48,5%).

Читайте также: Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом

Новости
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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