Спрос на вторичное жилье растет быстрыми темпами — исследование Домклик
Больше всего ипотечных кредитов в октябре в Сбербанке оформили на вторичное жилье — 32,3 тыс., что на 11% превышает сентябрьский результат. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Домклик, который изучил распределение выдач между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.
Всего в октябре Сбер выдал 50,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 203,6 млрд руб. Это на 1,6% больше, чем в сентябре. Изменение числа оформленных ипотек по отношению к предыдущим месяцам остается незначительным: с июля значение колеблется в районе 50 тыс.
Динамика выдач ипотечных кредитов по-прежнему тесно связана с мерами государственной поддержки. Так, если в первую половину месяца общее количество сделок составляло 8-9 тыс. в неделю, то после возобновления выдач по «Семейной ипотеке» показатель увеличился до 14 тыс., а в последнюю неделю — до 22 тыс. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, выросла примерно с 25% до 55%.
Аналитики Домклик подчеркивают: результат последней недели октября в 22 тыс. сделок сопоставим с показателями мая — начала июня, когда начался ажиотаж, связанный с отменой массовой льготной ипотеки.
Теперь рассмотрим каждый рынок отдельно.
Вторичный рынок
На фоне высокой вероятности дальнейшего роста ключевой ставки спрос на готовое жилье увеличился. За месяц количество ипотечных сделок на вторичном рынке выросло до 32,3 тыс. По отношению к сентябрю прирост составил около 11%. Как отмечают аналитики, это один из самых быстрых темпов роста в 2024 году (не считая января с сезонным спадом покупательской активности). В результате доля вторички в выдачах выросла до 63,8% (+5,4% с сентября).
Оживление рынка наблюдается практически по всей стране. Больше всего сделки на вторичном рынке прибавили в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%). Среди крупнейших регионов в лидерах по приросту оказались Москва (+30,4%) и Московская область (+27,4%) — субъекты, где льготная ипотека становится все менее актуальной.
Как и ранее, лидерами по оформлению ипотеки на вторичку стали регионы с низким объемом предложения на рынке новостроек: Чечня, Магаданская и Томская области. Там на этот сегмент в октябре пришлось более 85-95% всех ипотечных сделок Сбера. Среди крупнейших регионов наибольшие показатели в Омской (82,1%) и Нижегородской (77,9%) областях, а также в Красноярском крае (76,2%).
Новостройки
В октябре в Сбере взяли 15,6 тыс. кредитов на покупку квартир в новостройках, что на 9,4% меньше, чем месяцем ранее. Их доля в общем количестве ипотечных выдач снизилась до 30,9%.
Аналитики отмечают, что их число остается выше показателей первого квартала и июля этого года (тогда оно составляло до 11 тыс. в месяц).
ИЖС
Доля ИЖС в структуре ипотеки также продолжает падать: по отношению к сентябрю показатель снизился до 1,7%.
Больше всего ипотеку на ИЖС снова брали в регионах, на которые распространяется «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека. Это Сахалинская область (13,3%), Якутия (12,2%), Читинская область (10,7%), Камчатский (10,4%) и Приморский края (7,3%).
Хочу купить квартиру. С чего начать?
все логично, покупатели перетекают туда где дешевле
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Повышены ли ставки с 1 ноября на уже одобренные заявки или по истечении 90 дней одобренная ставка не меняется?
Рима К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Простот цены на ноаостройки раздуты до таких размеров, что без льготных программ никому не интересны. А вторичка не так сильно росла как новостройки. + еще ипотечные решения были по более низким ставкам от 18÷21. Через месяц будет видно какой спрос. Т.к. с 1ого числа ипотеки на вторичке под 25+%
Андрей Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Вторичное жильё.