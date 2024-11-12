Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Спрос на вторичное жилье растет быстрыми темпами — исследование Домклик

Новости
12 нояб 2024
12K
Спрос на вторичное жилье растет быстрыми темпами — исследование Домклик
Содержание

Больше всего ипотечных кредитов в октябре в Сбербанке оформили на вторичное жилье — 32,3 тыс., что на 11% превышает сентябрьский результат. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Домклик, который изучил распределение выдач между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.

Всего в октябре Сбер выдал 50,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 203,6 млрд руб. Это на 1,6% больше, чем в сентябре. Изменение числа оформленных ипотек по отношению к предыдущим месяцам остается незначительным: с июля значение колеблется в районе 50 тыс.

Динамика выдач ипотечных кредитов по-прежнему тесно связана с мерами государственной поддержки. Так, если в первую половину месяца общее количество сделок составляло 8-9 тыс. в неделю, то после возобновления выдач по «Семейной ипотеке» показатель увеличился до 14 тыс., а в последнюю неделю — до 22 тыс. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, выросла примерно с 25% до 55%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Аналитики Домклик подчеркивают: результат последней недели октября в 22 тыс. сделок сопоставим с показателями мая — начала июня, когда начался ажиотаж, связанный с отменой массовой льготной ипотеки.

Распределение ипотеки Сбера по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в октябре 2024 г.: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.
Распределение ипотеки Сбера по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в октябре 2024 г.: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.

Теперь рассмотрим каждый рынок отдельно.

Вторичный рынок

На фоне высокой вероятности дальнейшего роста ключевой ставки спрос на готовое жилье увеличился. За месяц количество ипотечных сделок на вторичном рынке выросло до 32,3 тыс. По отношению к сентябрю прирост составил около 11%. Как отмечают аналитики, это один из самых быстрых темпов роста в 2024 году (не считая января с сезонным спадом покупательской активности). В результате доля вторички в выдачах выросла до 63,8% (+5,4% с сентября).

Оживление рынка наблюдается практически по всей стране. Больше всего сделки на вторичном рынке прибавили в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%). Среди крупнейших регионов в лидерах по приросту оказались Москва (+30,4%) и Московская область (+27,4%) — субъекты, где льготная ипотека становится все менее актуальной.

Как и ранее, лидерами по оформлению ипотеки на вторичку стали регионы с низким объемом предложения на рынке новостроек: Чечня, Магаданская и Томская области. Там на этот сегмент в октябре пришлось более 85-95% всех ипотечных сделок Сбера. Среди крупнейших регионов наибольшие показатели в Омской (82,1%) и Нижегородской (77,9%) областях, а также в Красноярском крае (76,2%).

Новостройки

В октябре в Сбере взяли 15,6 тыс. кредитов на покупку квартир в новостройках, что на 9,4% меньше, чем месяцем ранее. Их доля в общем количестве ипотечных выдач снизилась до 30,9%.

Аналитики отмечают, что их число остается выше показателей первого квартала и июля этого года (тогда оно составляло до 11 тыс. в месяц).

ИЖС

Доля ИЖС в структуре ипотеки также продолжает падать: по отношению к сентябрю показатель снизился до 1,7%.

Больше всего ипотеку на ИЖС снова брали в регионах, на которые распространяется «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека. Это Сахалинская область (13,3%), Якутия (12,2%), Читинская область (10,7%), Камчатский (10,4%) и Приморский края (7,3%).

Материалы по теме:

Хочу купить квартиру. С чего начать?

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
А какое жилье присматриваете для покупки вы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии7
П
Пользователь
день назад

все логично, покупатели перетекают туда где дешевле

Домклик
19 часов назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Р
Рима К.
18 нояб 2024

Повышены ли ставки с 1 ноября на уже одобренные заявки или по истечении 90 дней одобренная ставка не меняется?

Домклик
18 нояб 2024

Рима К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

А
Андрей Ш.
14 нояб 2024

Простот цены на ноаостройки раздуты до таких размеров, что без льготных программ никому не интересны. А вторичка не так сильно росла как новостройки. + еще ипотечные решения были по более низким ставкам от 18÷21. Через месяц будет видно какой спрос. Т.к. с 1ого числа ипотеки на вторичке под 25+%

Домклик
14 нояб 2024

Андрей Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Л
Любовь М.
14 нояб 2024

Вторичное жильё.

Рекомендуем
Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
19 нояб 2024
43K
Как менялся спрос на рынке ИЖС в 2024 году — исследование Домклик
30 окт 2024
1K
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
06 нояб 2024
1M
Что лучше: новостройка или вторичка
03 нояб 2024
144K
Актуальное
Эксперты назвали города России с самым высоким качеством жизни
сегодня 09:27
275
В Росреестре рассказали, жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в Москве
вчера 16:03
411
Домклик назвал районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
вчера 14:50
717
Горнолыжные курорты России: во сколько обойдётся снять жильё посуточно в 2025 году
вчера 14:00
516
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости