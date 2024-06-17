Домклик назвал регионы России с самым доступным жильем
Самая недорогая недвижимость на первичном рынке продается в Псковской и Оренбургской областях, на вторичном — также в Оренбургской и еще в Смоленской. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив актуальные на начало июня объявления.
Первичный рынок
По данным Домклик, минимальная медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Псковской и Оренбургской областей составила 71,9 тыс. руб.
На третьем месте по ценам на «первичку» — Курганская область (77,4 тыс. руб.), на четвертом — Брянская область (78,1 тыс. руб.). Пятерку замыкает Смоленская область с 79,1 тыс. руб. за «квадрат».
Вторичный рынок
На «вторичке» минимальную медианную стоимость «квадрата» аналитики Домклик зафиксировали в Смоленской области — 68,6 тыс. руб. Далее идут Оренбургская (69,6 тыс. руб.) и Владимирская (73,4 тыс. руб.) области. На четвертом и пятом местах Брянская и Курганская области с 73,9 тыс. руб. и 74 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.
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