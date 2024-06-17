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Домклик назвал регионы России с самым доступным жильем

Дата публикации: 17 июн 2024
Домклик назвал регионы России с самым доступным жильем
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Самая недорогая недвижимость на первичном рынке продается в Псковской и Оренбургской областях, на вторичном — также в Оренбургской и еще в Смоленской. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив актуальные на начало июня объявления.

Первичный рынок

По данным Домклик, минимальная медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Псковской и Оренбургской областей составила 71,9 тыс. руб.

На третьем месте по ценам на «первичку» — Курганская область (77,4 тыс. руб.), на четвертом — Брянская область (78,1 тыс. руб.). Пятерку замыкает Смоленская область с 79,1 тыс. руб. за «квадрат».

Топ-10 регионов России с наименьшей медианной стоимостью кв. м первичного жилья. Данные Домклик на начало июня 2024 года.
Топ-10 регионов России с наименьшей медианной стоимостью кв. м первичного жилья. Данные Домклик на начало июня 2024 года.

Вторичный рынок

На «вторичке» минимальную медианную стоимость «квадрата» аналитики Домклик зафиксировали в Смоленской области — 68,6 тыс. руб. Далее идут Оренбургская (69,6 тыс. руб.) и Владимирская (73,4 тыс. руб.) области. На четвертом и пятом местах Брянская и Курганская области с 73,9 тыс. руб. и 74 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.

Топ-10 регионов России с наименьшей медианной стоимостью кв. м вторичного жилья. Данные Домклик на начало июня 2024 года.
Топ-10 регионов России с наименьшей медианной стоимостью кв. м вторичного жилья. Данные Домклик на начало июня 2024 года.
Материалы по теме:
  1. Новостройки Москвы с самыми низкими ценами на квартиры: аналитика Домклик
  2. Аналитики Домклик сравнили цены на аренду жилья в Москве и Подмосковье

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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