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Спрос на электронные закладные в России вырос в шесть раз

Новости
Дата публикации: 05 дек 2024
255
Спрос на электронные закладные в России вырос в шесть раз

Россияне стали чаще оформлять электронные закладные по ипотеке на покупку квартир в новостройках. За 10 месяцев этого года банки выдали 35 тыс. таких документов, это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Закладная — это вид ценной бумаги, которая подтверждает, что приобретенная в ипотеку недвижимость передается в залог банку. Электронные закладные появились в России в 2018 году.

«2024 год стал рекордным по темпам роста и количеству электронных закладных с залогом строящегося жилья. За 10 месяцев 2024 года выдано 35 тыс. таких ценных бумаг на сумму более 210 млрд руб., что более чем в шесть раз превышает объем электронных закладных за аналогичный период 2023 года», — сказала Некрасова.

По итогам 11 месяцев объем электронных закладных на строящееся жилье превысил 300 млрд руб. С начала 2024-го их доля выросла в четыре раза — с 5% до 19%.

Объем электронных закладных (и на первичке, и на вторичке — ред.), выданных в Сбере в этом году на ноябрь, составил почти 600 млрд руб. — около 30% от общего объема выдач 2024 года в 2,3 трлн руб. Кроме того, в этом году Сбер увеличил количество сделок, которые проходят с электронными закладными во всех сегментах недвижимости: на первичном рынке — на 34% относительно показателей прошлого года, на вторичном — на 12%.

Домклик понимает всю важность покрытия ипотечных сделок электронными закладными, поэтому в 2025 году, помимо формирования закладных на новые выдачи, мы планируем расширить воронку за счет текущего ипотечного портфеля Сбера.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Электронные закладные по ипотеке на строящееся жилье выдают девять банков. Оформить их можно полностью дистанционно. После погашения ипотеки банк снимает залог с жилья без участия заемщика.

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Что такое закладная на квартиру

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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