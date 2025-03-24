Согласование перепланировки квартиры хотят упростить
Депутаты предлагают дать возможность россиянам согласовывать перепланировку помещений через портал «Госуслуги». Такой законопроект планируется внести в Госдуму. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Авторы проекта — члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с его председателем Сергеем Пахомовым. В пояснительной записке к нему сказано, что собственники смогут направлять через портал заявления о переустройстве и перепланировке помещения, его переводе из жилого в нежилое и наоборот. Благодаря этому процедура подачи таких обращений станет проще.
Также, как предполагается, при отказе в перепланировке владельцу недвижимости должны объяснить причины такого решения. Кроме того, депутаты предлагают собирать все сведения о принятых решениях в одном месте — в специальном реестре. Правила его формирования должно будет определить правительство. Как считают авторы законопроекта, это позволит собственникам оперативно получать ответы на их заявления.
«Сегодня процедуры, а именно согласование перепланировки квартиры, перевод из жилого помещения в нежилое и обратно, можно осуществить двумя способами: обратившись непосредственно в уполномоченный орган или через МФЦ. Мы же нашим законопроектом предлагаем добавить третий способ — обращение через "Госуслуги". Идем по пути дальнейшей цифровизации отрасли, сокращения согласительных процедур и повышения удобства для граждан. Планируем внести законопроект в ближайшие сутки», — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры
Наконец-то!
Алена Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.