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Новости
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Согласование перепланировки квартиры хотят упростить

Дата публикации: 24 мар 2025
Согласование перепланировки квартиры хотят упростить

Депутаты предлагают дать возможность россиянам согласовывать перепланировку помещений через портал «Госуслуги». Такой законопроект планируется внести в Госдуму. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы проекта — члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с его председателем Сергеем Пахомовым. В пояснительной записке к нему сказано, что собственники смогут направлять через портал заявления о переустройстве и перепланировке помещения, его переводе из жилого в нежилое и наоборот. Благодаря этому процедура подачи таких обращений станет проще.

Также, как предполагается, при отказе в перепланировке владельцу недвижимости должны объяснить причины такого решения. Кроме того, депутаты предлагают собирать все сведения о принятых решениях в одном месте — в специальном реестре. Правила его формирования должно будет определить правительство. Как считают авторы законопроекта, это позволит собственникам оперативно получать ответы на их заявления.

«Сегодня процедуры, а именно согласование перепланировки квартиры, перевод из жилого помещения в нежилое и обратно, можно осуществить двумя способами: обратившись непосредственно в уполномоченный орган или через МФЦ. Мы же нашим законопроектом предлагаем добавить третий способ — обращение через "Госуслуги". Идем по пути дальнейшей цифровизации отрасли, сокращения согласительных процедур и повышения удобства для граждан. Планируем внести законопроект в ближайшие сутки», — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Облегчит ли это процесс перепланировки?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
А
Алена Г.
3 дня назад

Наконец-то!

Домклик
19 часов назад

Алена Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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