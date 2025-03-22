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Эксперты рассказали, какую планировку квартиры лучше выбрать

Дата публикации: 22 мар 2025
Эксперты рассказали, какую планировку квартиры лучше выбрать

Планировка квартиры — фактор, который при выборе жилья имеет не меньшее значение, чем инфраструктура района и будущие соседи. Ведь вам с ней жить. Если в планах нет глобального переустройства, стоит оценить удобство планировки до принятия решения о покупке.

Разбираемся вместе с экспертами, на что именно нужно обратить внимание.

Какой должна быть площадь квартиры

Больше — не всегда лучше. И вот почему: общий метраж помещения и его полезная площадь (суммарная площадь комнат и кухни) — две большие разницы. Смотрите на вторую — это и будут реальные квадратные метры для вашей жизни. Из них нужно выжимать максимум. Лишние «квадраты» — лишние траты: на их покупку, оплату коммунальных счетов, налогов, наконец, на элементарную ежедневную уборку. Хорошо подумайте, действительно ли вам так нужны те дополнительные квадратные метры.

Так ли хороша свободная планировка

На первый взгляд, чистый лист — твори не хочу. Но если подумать, квартира со свободной планировкой может лишить вас свободы в планировании пространства. Почему так? Некоторые застройщики просто «режут» пространство дома на части, элементарно не думая о том, как во всем этом жить.

Например, есть квартира в 70 квадратных метров с двумя небольшими окнами на одной стороне. Планировка — свободная. Превратить ее в нормальную трешку или двушку — не совсем реально (часть комнат из-за отсутствия естественного света будет больше напоминать чулан).

Сделать однушку с просторной комнатой и гигантскими кухней, ванной, туалетом и прихожей возможно. Но зачем? Такие пространства неудобны для жизни, особенно если речь не об одном человеке, а о семье.

Где будет спальня, какую часть помещения отдать под детскую или как разместить гостей — если застройщик не задал себе все эти вопросы, решать их придется вам.

Что важнее: эргономичная планировка или дополнительная площадь

Скромные по размерам квартиры с продуманной планировкой совершенно точно побеждают просторные и бесполезные помещения. Смотрите на схему квартиры и оценивайте свои возможности и реальные потребности для жизни. Прикиньте сразу, как вы сможете максимально эффективно использовать всю полезную площадь.

Хорошей основой под удобную планировку станет наличие:

  • лоджии или балкона
  • кладовой
  • гардеробной
  • просторной кухни (от 10-12 кв. м)
  • дополнительного санузла

Квартиры с узкими и длинными комнатами — неуютные и печальные. Избегайте этих вариантов. Жить в помещениях такой формы неудобно, а придумать эргономичную планировку очень сложно. То же самое актуально и для комнат неправильной формы (эллипсоидных, шестиугольных, скругленных, с острыми углами и так далее) — с рациональной расстановкой мебели точно возникнут проблемы. В общем, ищите прямоугольники и квадраты.

Какой оптимальный размер коридора

Огромная прихожая (площадь которой соизмерима с размером кухни или комнат) — бесполезное пространство. Слишком тесный коридор — неудобен. Не большой и не маленький — вот таким он должен быть. Желательно еще и прямоугольной формы. Длинный и узкий коридор создает ненужное ощущение общежития, а большой квадратный оправдан, только если вы понимаете, для чего он вам нужен.

Для чего нужна инсоляция

Еще один важный момент: обратите внимание на инсоляцию помещения. Отсутствие солнца в квартире ведет к появлению хронических заболеваний (особенно у детей). Также недостаток прямых солнечных лучей пагубно влияет на состояние кожи и рост волос, иммунную и сердечно-сосудистую системы, настроение и работоспособность.

Бывает так, что на одну огромную комнату приходится единственное окно — это неправильно. Оптимально, чтобы на каждые 10-12 квадратных метра приходилось одно стандартное окно. Это поможет в организации правильной и комфортной планировки.

Почему перепланировка — не всегда выход

Если вы все же решились на покупку не вполне подходящей квартиры с тем, чтобы позже сделать перепланировку, помните, что любые изменения необходимо согласовывать. Несанкционированные попытки перенести стены, прорубить окна, чтобы получить дополнительный свет, или даже сместить двери соседи могут и не заметить, но обязательно заметят риелторы и банк при продаже.

Большая часть жилой недвижимости продается и покупается в ипотеку, и если план квартиры не соответствует текущему состоянию помещения, вы не только не сможете ее продать, но и будете вынуждены восстановить прежний вид (если узаконить перепланировку не получится). Поэтому перед покупкой стоит взвесить все за и против.

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Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры

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Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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