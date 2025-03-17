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Социальное жилье может появиться в трех регионах РФ

Дата публикации: 17 мар 2025
Социальное жилье может появиться в трех регионах РФ

В России обсуждают вопрос о создании фонда социального жилья, уже скоро оно может появиться в трех пилотных регионах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Галину Хованскую.

«Наше предложение о создании фонда социального жилья без права приватизации находится в активной стадии обсуждения и может быть скоро принято для трех пилотных регионов», — сказала она на конференции комиссии по жилищным правам граждан, посвященной 20-летию Жилищного кодекса РФ.

По словам Хованской, речь о Чувашии, Ярославской области и Челябинске. Депутат отметила, что это регионы, которым необходим маневренный фонд, включенное туда жилье нельзя будет приватизировать или выкупить.

В случае успеха пилота к нему смогут присоединиться другие регионы, добавила она.

Летом прошлого года Хованская заявила о важности наемных домов социального назначения. Она полагает, что такое жилье будет востребовано у семей с невысоким уровнем дохода, которые не могут взять ипотеку, но при этом не являются малоимущими. Также, по мнению депутата, его можно предоставлять бюджетникам и работникам важных отраслей.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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