Социальное жилье может появиться в трех регионах РФ
В России обсуждают вопрос о создании фонда социального жилья, уже скоро оно может появиться в трех пилотных регионах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Галину Хованскую.
«Наше предложение о создании фонда социального жилья без права приватизации находится в активной стадии обсуждения и может быть скоро принято для трех пилотных регионов», — сказала она на конференции комиссии по жилищным правам граждан, посвященной 20-летию Жилищного кодекса РФ.
По словам Хованской, речь о Чувашии, Ярославской области и Челябинске. Депутат отметила, что это регионы, которым необходим маневренный фонд, включенное туда жилье нельзя будет приватизировать или выкупить.
В случае успеха пилота к нему смогут присоединиться другие регионы, добавила она.
Летом прошлого года Хованская заявила о важности наемных домов социального назначения. Она полагает, что такое жилье будет востребовано у семей с невысоким уровнем дохода, которые не могут взять ипотеку, но при этом не являются малоимущими. Также, по мнению депутата, его можно предоставлять бюджетникам и работникам важных отраслей.
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