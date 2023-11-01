Правила переселения из аварийного жилья хотят изменить в России
В Госдуму внесли законопроект по изменению норм переселения из аварийного жилья и правил изъятия земли для государственных нужд. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно инициативе, право на внеочередное получение жилья по договору соцнайма также получат малоимущие собственники, в случае признания их жилого помещения аварийным.
Сейчас право на внеочередное жилье взамен аварийного имеют только те, кто проживают по договору соцнайма, поясняет юрист группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.
Законопроект включает изменение ст. 106 Жилищного кодекса и введение месячной отсрочки внесения платы по договору найма жилья из маневренного фонда. Речь идет как о нанимателях, так и о собственниках жилья, которое признано аварийным и непригодным для проживания. Такой отсрочки на текущий момент нет, а ее введение в пояснительной записке объясняется необходимостью дать гражданам время на решение жилищного вопроса.
«Также предлагается отменить предельный срок договора социального найма жилья маневренного фонда, предоставленного взамен аварийного. На данный момент он составляет два года», — указывает заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.