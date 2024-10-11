Собрания собственников жилья предложили проводить по видео
Общие собрания собственников в многоквартирных домах предлагают проводить по видео-конференц-связи. Такой законопроект депутаты готовятся внести в Госдуму.
При этом голосовать, как и прежде, можно будет через ГИС ЖКХ и другие системы электронного голосования. Как пишут «Известия», изменения вносятся в статью 44.1 Жилищного кодекса РФ.
На общем собрании собственники поднимают вопросы управления, содержания, ремонта дома, и проводиться оно может путем голосования очного, очно-заочного и заочного.
Инициатива депутатов связана со второй формой собрания. Они напомнили, что в этом случае перед непосредственным голосованием владельцы обязательно должны встретиться и обсудить повестку очно. И те, кто не смог прийти, лишаются возможности присутствовать при рассмотрении важных вопросов, отмечают авторы документа.
Они считают, что такой формат собрания не позволяет полноценно участвовать в жизни дома собственникам, которые в том числе живут в других городах.
«Сделав правомочным участие в собрании в формате ВКС с системой идентификации, мы не только дадим гражданам возможность участвовать в принятии решений, но и упростим задачу для организаторов собраний. ВКС собрать намного проще, чем искать помещение, в особенности в северных регионах», — подчеркнула соавтор законопроекта, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василина Кулиева.
Кроме этого, депутаты предложили прописывать в уведомлении об общем собрании сведения и материалы, которые будут на повестке. Сейчас в нем нужно указывать место и время, где с такой информацией можно ознакомиться.
Как правильно проводить собрание жильцов дома
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