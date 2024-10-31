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Сколько стоит купить квартиру в Москве: подборка предложений до 12 млн рублей

Новости
31 окт 2024
2K
Сколько стоит купить квартиру в Москве: подборка предложений до 12 млн рублей
Содержание

Мы изучили объявления о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке Москвы в октябре 2024 года и отобрали предложения стоимостью до 12 млн рублей.

Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 8,9 до 11,5 млн рублей, площадь объектов — от 35 кв. м.

Сосенское — 8,9 млн рублей

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Площадь квартиры — 45,3 кв. м. Находится на 2 этаже 4-этажного многоквартирного дома. Дом расположен на территории коттеджного посёлка «Лесные поляны» (поселение Сосенское, Новая Москва).

Транспортная доступность — 3 км до МКАД по Калужскому шоссе, ближайшие станции метро — Теплый Стан и Ольховая. В 2024 году ожидается открытие станций Корниловская и Коммунарка Троицкой линии, в пешей доступности от дома.

В квартире сделан современный ремонт, в стоимость также входит мебель — двуспальная кровать, два шкафа-купе, встроенный кухонный гарнитур с бытовой техникой. Окна выходят во двор с участком для отдыха и барбекю.

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Люблино — 9,2 млн рублей

Площадь квартиры — 35,4 кв. м. Расположена на 2 этаже 14-этажного панельного дома 1978 года постройки.

В пешей доступности находятся станции метро Люблино и Волжская.

В квартире совмещённый санузел, есть большая лоджия. Рядом школа, детский сад, магазины.

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Орехово-Борисово Южное — 9,9 млн рублей

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Квартира площадью 35 кв. м находится на 2 этаже 9-этажного панельного дома 1977 года постройки. Станция метро Домодедовская — в 15 минутах ходьбы.

В квартире свежий ремонт, застекленная лоджия, дополнительные вложения не требуются. В цену входит кухонный гарнитур.

Поблизости есть школы, детские сады, поликлиника, парк-музей заповедник Царицыно, Бирюлёвский лесопарк, Бирюлёвский дендропарк, магазины, кафе.

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Щербинка — 10,6 млн рублей

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Площадь квартиры — 42,1 кв. м. Расположена на 4 этаже 12-этажного монолитного дома 2003 года постройки в г. Щербинка (Новая Москва). Расстояние до ближайшей станции метро Щербинка — около 1 км или 13 минут пешком. Другие станции метро поблизости — Остафьево и Силикатная.

В квартире выполнен современный ремонт, есть новый кухонный гарнитур, встроенный шкаф.

Рядом находится школа, детский сад, торговый центр, парк и фитнес-центр.

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Внуково — 11,5 млн рублей

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Квартира площадью 41,3 кв. м находится в районе Внуково, на улице Лётчика Ульянина. Дом новый, 2013 года постройки. Всего в доме 18 этажей, квартира расположена на третьем.

До ближайшей станции метро — Пыхтино — 7 минут пешком.

В квартире свежий ремонт, встроенная мебель (кухонный гарнитур, шкаф-купе в прихожей) входит в стоимость.

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Москва
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Вторичное жилье
Автор статьи Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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Комментарии1
С
Сергей И.
2 дня назад

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