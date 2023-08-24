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Скидки почти до 1% на льготную ипотеку в Сбере действуют ещё неделю

Дата публикации: 24 авг 2023
Скидки почти до 1% на льготную ипотеку в Сбере действуют ещё неделю

До 31 августа 2023 года взять льготную ипотеку в Сбере можно с дополнительной скидкой к ставке. Дисконты действуют сразу по трём ипотечным программам — «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT».

По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» действует скидка 0,3 п.п для покупки жилья в новостройках.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» — от 5,4% годовых с учетом сервиса электронной регистрации на Домклик. По «Господдержке» — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.

В рамках программы «Ипотека для IT» размер скидки зависит от вида приобретаемого жилья. При покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке дисконт к действующей ставке составляет 0,6 п.п. При строительстве частного дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка — 0,9 п.п. Как итог, минимальная ставка по IT-ипотеке составляет от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома.

До окончания акции остается ровно неделя. На Домклик подать заявку на ипотеку можно онлайн за 5 минут, а получить решение по кредиту — от 2 минут.

Если подать заявку и получить решение банка до 31 августа, у вас будет 90 дней, чтобы оформить льготную ипотеку на выгодных условиях.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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