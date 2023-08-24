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Путин поручил к 1 ноября запустить Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей

Дата публикации: 24 авг 2023
Путин поручил к 1 ноября запустить Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей

Президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей.

Вопрос о запуске программы обсуждался с весны 2023 года. В правительстве отмечали эффективность Дальневосточной ипотеки, благодаря которой жилищные условия улучшили свыше 73 тыс. российских семей, и вероятность распространения программы на Арктическую зону страны, куда в числе прочих входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и северные муниципальные образования Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края, Республики Саха (Якутии), Республика Карелия.

«Правительству РФ внести в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2030 года на первичном рынке жилья в субъектах <…> Арктической зоны РФ», — говорится в поручении.

Отмечалось, что на расширение госпрограммы из федерального бюджета понадобится 11,6 млрд рублей до 2035 года, в том числе в 2023-2025 годах — 4 млрд рублей.

Что такое Дальневосточная ипотека

Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых. В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера.

Получить Дальневосточную ипотеку могут:

  • Участники программы «Дальневосточный гектар»
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет

Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено. 

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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