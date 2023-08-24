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Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по ипотеке для IT

Дата публикации: 24 авг 2023
Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по ипотеке для IT

Сбер увеличивает максимальную сумму кредита по льготной программе «Ипотека для IT»: с 18 до 21 млн рублей — для регионов с численностью более 1 млн человек; с 9 до 10,5 млн рублей — для других регионов России.

Ставка по программе составит 5% годовых. Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости, срок кредита — до 30 лет.

Мы наблюдаем, как ипотека для IT-специалистов становится всё более популярной у наших клиентов и каждый месяц ставит новый рекорд. В июле мы выдали почти 13 млрд рублей по этой программе — каждый второй IT-специалист в России обращается за ипотекой в Сбер.

Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбрать более просторное жильё и, учитывая специфику профессии, организовать комфортное рабочее пространство даже дома.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Оформить ипотеку и выбрать подходящее жильё можно онлайн на Домклик. Для увеличения суммы кредита после подачи заявки клиенту нужно обратиться к менеджеру банка.

Ранее Сбер также увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»: с 12 до 15 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; с 6 до 7,5 млн рублей — для других регионов России.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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