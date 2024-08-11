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Штрафы за самовольное подключение к водопроводу повысили в 10 раз

Дата публикации: 11 авг 2024
Штрафы за самовольное подключение к водопроводу повысили в 10 раз

Максимальный штраф за незаконное присоединение к коммунальным сетям для граждан увеличили до 15 тыс. руб. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Сейчас в КоАП предусмотрена ответственность за самовольное подключение к водопроводу и канализации. Под ним понимается присоединение без специального разрешения либо с нарушением технических условий.

Штраф за это составляет 1-1,5 тыс. руб. для граждан, 2-3 тыс. руб. для должностных лиц, 20-30 тыс. руб. для юрлиц.

Подписанный закон, во-первых, ввел ответственность еще и за незаконное использование коммунальных сетей, а во-вторых, ужесточил ее. Так, теперь штраф для граждан составляет 10-15 тыс. руб., для должностных лиц — 30-80 тыс. руб., для юрлиц — 100-200 тыс. руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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