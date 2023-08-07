Как защитить частный дом от пожара: 8 способов уберечься от огня
- При строительстве дома используйте негорючие и огнеупорные материалы
- Установите детекторы дыма
- Следите за исправностью электрической проводки
- Храните горючие материалы в безопасном месте
- Проверяйте печи, камины и дымоходы
- Следите за исправностью газовых приборов
- Установите огнетушители
- Как еще защитить дом от пожара или его последствий
Пожар — это одно из самых страшных и опасных происшествий, которые могут произойти в частном доме. Он может возникнуть из-за множества причин: короткого замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем, перегрева электрических приборов, молнии. В статье расскажем о самых популярных способах защитить частный дом от пожара.
При строительстве дома используйте негорючие и огнеупорные материалы
При строительство и отделке помещений важно учесть все моменты — не только функциональные и эстетические, но и заранее принять меры пожарной безопасности.
Огонь очень быстро распространяется в среде горючих материалов. Вещества, которые выделяются в процессе горения, могут нанести колоссальный ущерб здоровью и жизни людей. Поэтому базовый момент при строительстве, способный уберечь дом от пожара, это использование специальных негорючих материалов.
Однако важно понимать, что даже самые огнеупорные строительные материалы имеют срок службы во время пожара. Например, если в доме деревянные перекрытия и балки, при сильном пожаре они разрушатся за 10-15 минут, а если перекрытия и конструктив дома металлические, во время сильного пожара они разрушатся через 30-40 минут. То есть даже если вы построите дом их суперогнеупорных материалов, при сильном пожаре дом всё равно сгорит, вопрос лишь во времени.
Установите детекторы дыма
Детекторы дыма — это устройства, которые реагируют на дым и сигнализируют о пожаре. Если детектор обнаруживает дым, он начинает издавать громкий звуковой сигнал, который предупреждает о возгорании.
Детекторы дыма можно установить в каждой комнате или в «слабых» местах дома, где самый высокий риск возникновения пожара: на кухне, у печки, в кладовой, где расположен отопительный узел.
Следите за исправностью электрической проводки
Одной из самых распространенных причин возникновения пожаров в домах и квартирах является старая электрическая проводка и короткие замыкания.
Контролируйте исправность электрической проводки в вашем доме. Если провода старые или поврежденные, они могут стать причиной пожара. Замените поврежденные провода и розетки на новые и безопасные.
Храните горючие материалы в безопасном месте
Храните горючие материалы, такие как бензин, керосин, лаки и краски в специальных надежных местах, вдали от источников тепла и огня. Никогда не храните горючие материалы в гараже или на чердаке.
Проверяйте печи, камины и дымоходы
Если у вас есть камин и дымоход, регулярно проверяйте их на наличие накопления сажи и других материалов, которые могут стать причиной пожара. Очищайте камин и дымоходы не реже двух раз в год.
Также уделите особое внимание печам и системе отопления — это не не вещи, на которых стоит экономить. Лучше купить что-то подороже и понадежнее или обратиться за помощью к профессиональной бригаде, чем потом столкнуться с печальными последствиями пожара из-за неправильной установки системы отопления или камина.
Следите за исправностью газовых приборов
Если у вас в доме есть газовые приборы, регулярно проверяйте их на наличие утечек газа. Утечка газа может стать причиной пожара или взрыва.
Если вы заметили запах газа, не используйте газовые приборы и перекройте вентиль, который подает газ, погасите все источники огня, откройте окна и покиньте помещение. Затем звоните в службу спасения 112 или в службу газа 04. Это — единые номера для всех регионов России.
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Установите огнетушители
Огнетушители — это устройства, которые могут помочь потушить пожар в случае его возникновения. Установите огнетушители в каждой комнате дома и на кухне. Обучите семью использованию огнетушителей.
Огнетушители бывают разные. Вопреки частому заблуждению, в огнетушителях используется не вода, а специальный материал, похожий на пену или порошок. Также есть современные экспериментальные модели огнетушителей, которые тушат огонь звуковой волной.
Как еще защитить дом от пожара или его последствий
Защита частного дома от пожара — это очень важная задача, которая требует внимания и заботы. Уберечь свой дом от последствий пожара или других негативных факторов поможет страховка. Оформить ее можно в СберБанк Онлайн за 5 минут, стоимость такой страховки — от 329 ₽ в месяц.