Штраф за недопуск газовщиков в квартиру в России повысят до 10 тысяч рублей
Законопроект, который в 5 раз увеличит штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов, одобрили в Правительстве России. Скоро его внесут на рассмотрение в Госдуму.
Как пишут «Известия», мера направлена на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Сейчас штрафы для граждан — от 1 до 2 тыс. рублей. Если законопроект примут, они вырастут до 5–10 тыс., для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс.
Отдельно будут наказывать за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования — за это штраф составит до 10 тыс. рублей. Напомним, закон о том, что люди должны заключать договоры с газовыми компаниями, с которыми сотрудничает управляющая компания, была принят в марте 2023 года.