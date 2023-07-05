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Штраф за недопуск газовщиков в квартиру в России повысят до 10 тысяч рублей

Дата публикации: 05 июл 2023
Штраф за недопуск газовщиков в квартиру в России повысят до 10 тысяч рублей

Законопроект, который в 5 раз увеличит штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов, одобрили в Правительстве России. Скоро его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Как пишут «Известия», мера направлена на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Сейчас штрафы для граждан — от 1 до 2 тыс. рублей. Если законопроект примут, они вырастут до 5–10 тыс., для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс.

Отдельно будут наказывать за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования — за это штраф составит до 10 тыс. рублей. Напомним, закон о том, что люди должны заключать договоры с газовыми компаниями, с которыми сотрудничает управляющая компания, была принят в марте 2023 года.

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Коммунальные услуги
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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