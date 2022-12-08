Жителей многоквартирных домов обяжут регулярно проверять газовое оборудование
Законопроект, который обяжет россиян проверять газовое оборудование в квартирах, рассмотрят в Госдуме до конца 2022 года или в январе 2023-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет ГД по строительству и ЖКХ.
Как поясняет газета, документ вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация», то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания. Эта норма будет прямо закреплена в новой статье «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», которой до этого в Жилищном кодексе не было.
Отмечается, что сегодня жители вольны заключать такие договоры с любой компанией, однако 10–50% квартир вообще не имеют соглашений, а потому не проверяются годами, что приводит к регулярным несчастным случаям.
С принятием законопроекта проверять наличие заключенных договоров будут власти — государственные жилищные инспекции.