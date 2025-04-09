В регионах России может измениться плата за вывоз мусора
Плату за вывоз мусора в регионах могут начать рассчитывать в зависимости от площади квартиры, а не количества жильцов. Поручение оценить, насколько рационально перейти на такую систему, субъектам поручил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол по итогам совещания.
Сейчас российские регионы решают сами, как начислять плату жителям за вывоз мусора. В большинстве городов показатель считают по числу прописанных жильцов. И всего в 15 субъектах платят за услугу в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у собственника. Среди них, например, Москва и Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калужская, Кировская области.
Вместе с тем, по данным Росреестра, у около 20% населения есть второе жилье, которое часто сдается посуточно или на долгий срок, и люди там живут без прописки. Выходит, что большое число людей не оплачивает услугу, а, значит, цена на нее будет расти, отметила замгендиректора группы «ЭкоЛайн» (развивает два региональных оператора по вывозу мусора) Елена Вишнякова. По ее словам, квадратный метр для расчета — справедливый подход для оплаты вывоза мусора.
Однако окончательное решение по этому вопросу будет за регионами — согласно действующим законам, подчеркнули в Минприроды.
В России уже неоднократно поднимается вопрос об изменении платы за вывоз мусора. Например, в начале 2023 года власти предлагали ввести расчет исходя из фактически произведенных отходов, то есть по количеству вывезенных контейнеров, а не по нормативу. Также звучала инициатива освободить собственников, у которых несколько квартир, где никто не живет, от оплаты услуги.
Сейчас жильцы многоквартирных домов могут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов, если не живут в квартире и не пользуются услугой больше 5 календарных дней.
У меня две квартиры. Одна в Московской области. В ней никто не проживает, бываю там 2 раза в год по 3-4 дня. Никто не прописан. Но плата за вывоз мусора идет за м2 регулярно. Т.е. плачу за услугу которую не получаю. Если никто не проживает, значит и мусор не производит. Пытался в УК написать заявление что никто не проживает, но бестолку.