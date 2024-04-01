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Беспроцентные кредиты на жилье для молодых семей хотят ввести в России

Дата публикации: 01 апр 2024
Беспроцентные кредиты на жилье для молодых семей хотят ввести в России

Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на покупку или строительство жилья. С такой инициативной к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В письме она указала на низкий коэффициент рождаемости в стране — около 1,42 ребенка на одну женщину. В связи с этим Лантратова считает нужным ввести дополнительные меры господдержки для молодых семей, пишут «Известия».

«В частности, разработать государственную программу по предоставлению молодой семье беспроцентного целевого займа на приобретение (строительство) жилого помещения со сроком погашения до 25 лет», — предлагает депутат.

Она уточнила, что молодой считается семья из граждан РФ с одним и более ребенком до 18 лет. Каждому супругу (либо одному родителю в неполной семье) должно быть не более 35 лет.

По мнению Лантратовой, такая мера должна простимулировать рождаемость.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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